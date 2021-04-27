南寧中關村 面向東盟科技門戶

廣西南寧市高新區管委會副主任凌捷26日在新聞發布會上表示，南寧．中關村科技園已吸引135家重點企業入駐，將深度對接北京中關村和東盟國家的創新資源，充分利用已搭建的國際交流平台，積極幫助企業對接東盟國家資源，開拓國際市場。

中新社報導，南寧．中關村科技園於2018年4月揭牌，是南寧市與北京中關村持續深化合作的重要成果。科技園總規劃面積25平方公里，核心區範圍約7平方公里，分三期開發，計畫構建以新一代信息技術為核心產業，先進製造業及現代服務業為共生產業的「1+2產業體系」，打造成廣西信息產業高地、面向東盟科技門戶。

前述科技園一期基本建設完成，聚集了浪潮、世紀聯合、聯東U谷、香港三潤等19個產業化項目，2020年合計產值近30億元（人民幣，下同）。其中，浪潮集團將南寧定位為集團海外戰略面向東盟區域的重要支點，開展基於區塊鏈技術的健康醫療、質量鏈等大數據運營。

科技園二期基礎設施建設也已全面開工，落地了東創精密、柯瑞機械二期、三一重工、東方雨虹、農工商科創產業園等一批項目。預計2025年科技園總產值超300億元。

當前，中關村發展集團計畫投資3.7億元建設中關村信息谷科技園，打造成中關村落地南寧的永久性地標。該項目主要建設科技企業孵化器、加速器及總部集群，重點從京津冀、粵港澳大灣區等科技創新活躍區域聚集一批數字經濟及相關科技服務企業，促進科技研發及成果轉化。