招攬台灣人才 廣西推進四心工程

「以前在台灣，我是一個『流浪博士』，在大陸任教後，我不僅看到自己一步步地成長，而且公平有序的工作環境，讓我看到學術生涯的希望和前景。」在廣西任教2年有餘的台籍教師潘柏年在「聚才引智匯力 桂台融合發展」交流會上，與初到廣西的台籍「老鄉」交流。

香港文匯網報導，4月26日，100多名台灣博士與廣西有關部門和大學代表等共同舉辦交流會。百名博士並在會後分赴廣西桂林、欽州、防城港等地參觀交流。

近年來，廣西大力推進服務台商、台師、台青、陸配的「四心工程」，積極探索桂台融合發展新路。據廣西壯族自治區黨委副書記劉小明介紹，目前，桂台人員往來累計近1000萬人次，在桂常住台胞、台屬近3萬人，同時，台灣高層次人才到廣西工作管道和平台不斷得到拓展，短短幾年內已有140多名台灣博士在廣西15所大學就職，數十名專家在企業、科研院所、醫院等機構服務。

「不少台灣博士畢業後找工作並不如意，而廣闊的大陸給苦於沒有發展的台灣博士們提供了人生的新舞台。」台籍教師王孟筠用親身經歷鼓勵更多台灣人才勇敢到大陸「追夢」。而初到廣西入職的台灣逢甲大學商業研究所博士蘇志偉也深有同感。

蘇志偉自己在大陸曾先後在青島、青海等地工作，在大陸工作生活的幾年，他深感這邊蘊藏着無限機遇。「廣西是個極具發展潛力的地方，我相信到廣西是人生最好的投資，我也希望有更多台灣有志青年到大陸、到廣西來工作生活。」

「大陸蓬勃發展為廣大台胞施展才華提供了廣闊舞台，近年來，大陸始終致力於率先向台灣同胞分享大陸發展機遇，希望台灣菁英人才把握發展趨勢和重大機遇，搭上大陸發展的高速列車。」中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪在交流會上發言時表示，廣西的兩岸婚姻數量在全大陸各省區市名列前茅，他希望，台灣朋友在廣西找到自己的事業成功之路、家庭幸福之路，成為兩岸融合發展的踐行者、促進者。