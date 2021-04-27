聽新聞
test
0:00 / 0:00

招攬台灣人才 廣西推進四心工程

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國務院台辦副主任龍明彪希望，台灣朋友在廣西找到自己的事業成功之路、家庭幸福之路，成為兩岸融合發展的踐行者、促進者。（搜狐網）
大陸國務院台辦副主任龍明彪希望，台灣朋友在廣西找到自己的事業成功之路、家庭幸福之路，成為兩岸融合發展的踐行者、促進者。（搜狐網）

「以前在台灣，我是一個『流浪博士』，在大陸任教後，我不僅看到自己一步步地成長，而且公平有序的工作環境，讓我看到學術生涯的希望和前景。」在廣西任教2年有餘的台籍教師潘柏年在「聚才引智匯力 桂台融合發展」交流會上，與初到廣西的台籍「老鄉」交流。

香港文匯網報導，4月26日，100多名台灣博士與廣西有關部門和大學代表等共同舉辦交流會。百名博士並在會後分赴廣西桂林、欽州、防城港等地參觀交流。

近年來，廣西大力推進服務台商、台師、台青、陸配的「四心工程」，積極探索桂台融合發展新路。據廣西壯族自治區黨委副書記劉小明介紹，目前，桂台人員往來累計近1000萬人次，在桂常住台胞、台屬近3萬人，同時，台灣高層次人才到廣西工作管道和平台不斷得到拓展，短短幾年內已有140多名台灣博士在廣西15所大學就職，數十名專家在企業、科研院所、醫院等機構服務。

「不少台灣博士畢業後找工作並不如意，而廣闊的大陸給苦於沒有發展的台灣博士們提供了人生的新舞台。」台籍教師王孟筠用親身經歷鼓勵更多台灣人才勇敢到大陸「追夢」。而初到廣西入職的台灣逢甲大學商業研究所博士蘇志偉也深有同感。

蘇志偉自己在大陸曾先後在青島、青海等地工作，在大陸工作生活的幾年，他深感這邊蘊藏着無限機遇。「廣西是個極具發展潛力的地方，我相信到廣西是人生最好的投資，我也希望有更多台灣有志青年到大陸、到廣西來工作生活。」

「大陸蓬勃發展為廣大台胞施展才華提供了廣闊舞台，近年來，大陸始終致力於率先向台灣同胞分享大陸發展機遇，希望台灣菁英人才把握發展趨勢和重大機遇，搭上大陸發展的高速列車。」中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪在交流會上發言時表示，廣西的兩岸婚姻數量在全大陸各省區市名列前茅，他希望，台灣朋友在廣西找到自己的事業成功之路、家庭幸福之路，成為兩岸融合發展的踐行者、促進者。

婚姻 台灣人

延伸閱讀

自來水來了！桃市府規畫工程復興區估計有千戶受惠

美團涉壟斷行為 大陸市監總局立案調查

習近平藉古喻今：困難再大 想想紅軍長征血戰

港府宣布 「回港易」擴至大陸其他省分及機場入境

相關新聞

陸反壟斷再揮刀 「美團」遭調查

大陸官方反壟斷大刀揮向又一家網路巨頭—美團。大陸國家市場監管總局昨公告，對美團「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。美團對此...

陸鋼材需求回升 寶鋼一天賺進2.5億

大陸鋼廠龍頭寶武鋼鐵集團旗下寶鋼股份昨（26）日發布財報，第1季獲利人民幣53.6億元（約新台幣230.4億元，相當於一...

小米手環畢業款 全球熱銷

小米集團董事長雷軍昨（26）日宣布，小米手環6開賣不到一個月，全球出貨量已經突破100萬個。第一代小米手環於2014年問...

任正非暗示 華為可能上市

華為是大陸最大的未上市公司，華為總裁任正非在最新的談話中意外透露華為可能有部分業務會在資本市場掛牌上市，他並要求幹部不能...

代工廠…小米手環最大功臣

小米手環熱賣的最大功臣是代工小米手環的華米科技創辦人黃汪，他是不怕失敗的連續創業者，打造出智慧穿戴出貨量全球第一的產品。...

不正當競爭…司法加強審理

中國最高人民法院日前發布的一份報告顯示，對十四五時期智財權司法保護的重點中，要加強審理反壟斷和反不正當競爭案件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。