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長三角知識產權城市聯盟 上海成立

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

長三角知識產權運營服務體系建設重點城市聯盟25日在上海成立，通過信息共通、發展共謀、機制共建、資源共用、成果共享，打破城市行政區劃的邊界，打造長三角知識產權運營協作聯合體。

新華社報導，2017年，財政部、國家知識產權局啟動了國家知識產權運營服務體系建設重點城市項目。截至目前，長三角地區共有上海市浦東新區、徐匯區，江蘇省南京市、無錫市、蘇州市，浙江省杭州市、寧波市、台州市，安徽省合肥市9個城市（區）成功創建。

在上海市徐匯區的牽頭推動下，此次成立了長三角知識產權運營服務體系重點城市聯盟，共同簽訂了知識產權發展與保護的相關合作備忘錄，以「長三角區域率先形成知識產權發展與保護高地」為目標，從建設長三角運營服務體系、形成長三角保護工作體系、建立長三角合作保障機制等方面開展合作。其中包括：探索建立跨區域高價值專利培育中心和長三角城市群專利信息資源庫；探索建立長三角重點專利、商標保護名錄庫，定期開展區域內知識產權保護專項行動和聯合執法。

據此次發布的「2020年度長三角知識產權創新實力報告」，長三角地區作為中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，知識產權發展在全國也處於領先地位。僅2020年，長三角地區的年度專利申請及授權量占全國總量超過三分之一；萬人發明專利擁有量30.88件。

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