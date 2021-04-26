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澳防長提台灣問題 北京：澳方應恪守一中原則

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自大陸外交部網站

澳洲國防部長達頓昨表示，澳洲在與大陸的衝突中不應忽視台灣問題，同時強調，澳洲將與該地區的盟友合作，努力維持和平。大陸外交部發言人汪文斌今強調，恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義，中國必須統一，也必然統一。

達頓表示，大陸已經越來越清楚地表明瞭其統一台灣的野心。人們必須務實的看待這些活動，整個地區的基地都在軍事化，很顯然周遭有大量的活動，而且台灣和中國之間存在敵意。

據大陸外交部網站消息，汪文斌指出，恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義。台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內部事務，涉及中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預。

汪文斌強調，造成當前兩岸關係緊張的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁。中國必須統一，也必然統一。

汪文斌指出，陸方願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，多做有利於台海和平穩定和中澳關係的事。

汪文斌 澳洲 台獨

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