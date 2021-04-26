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任正非：華為用3至5年整改幹部 學哈佛選人才

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
華為創辦人任正非指出，將用三至五年時間來加強作戰組織的整改，並學習哈佛選人才的方式。美聯社
華為創辦人任正非指出，將用三至五年時間來加強作戰組織的整改，並學習哈佛選人才的方式。美聯社

大陸電訊設備商龍頭華為創辦人任正非表示，將用三至五年時間來加強作戰組織的整改、加強隊伍的整訓、加強幹部的選拔與調整。未來可以學習哈佛選人才的方式。

華為心聲社區昨（25）日發布任正非在幹部管理工作思路溝通會上發言，稱要聚焦主航道關鍵幹部群體，針對性激活與改進；扎實落實政策，將幹部能上能下管理常態化，並要求所有幹部都不要說假話、做假帳，凡是做假帳的幹部就下崗（離職）。如果將來一部分業務慢慢走上資本市場，做假帳可能就不是紀律問題，而是涉及法律問題。

信報財經報導，任正非稱，華為要優先提拔在艱苦地區、艱苦崗位的員工。「上過戰場、開過槍、受過傷」，永遠是華為的優先標準。

關於幹部選拔標準，他指出，可以學習哈佛選人才的方式。哈佛選擇人才不僅僅看學術表現和學習成績，還看重社會實踐中表現出來的影響力和領導力。

他提到，現在要對兩、三年以後的事預判，業務連續性版本逐漸穩定以後，可能會釋放出一批優秀的研發幹部。在幹部改革過程中，一定要把未來可能發展膨脹中的崗位和機會留出來，妥善安排予他們。

哈佛 資本市場

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