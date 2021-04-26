大陸銀保監：5大行要實現普惠小微貸款年增逾30%

中國大陸銀保監會發布通知稱，今年要確保對小微企業的信貸支持力度，五家大型銀行要努力實現普惠型小微企業貸款全年增長30%以上；同時加強小微企業貸款用途監控，確保資金投向真實合規，防止信貸資金變相流入資本市場和政府融資平台、房地產等調控領域，確保貸款全部投向小微企業。

據香港信報財經網，銀保監發布的關於2021年進一步推動小微企業金融服務高質量發展的通知並指出，要完善定價機制，將小微企業融資利率保持在合理水平，銀行要根據貸款市場報價利率(LPR)走勢，合理確定小微企業貸款利率，確保今年新發放普惠型小微企業貸款利率在2020年基礎上繼續保持平穩態勢。

通知亦要求，銀行業金融機構要做實貸款「三查」，強化內控合規管理，嚴禁虛構小微企業貸款用途「套利」。開發銀行、政策性銀行要對合作銀行明確約定，以轉貸款資金發放的小微企業貸款平均利率，不得高於當地同類機構同類貸款平均水平，引導合作銀行加大對小微企業貸款利率的優惠力度。

同時，要做優機制體制和專業能力，實現「敢貸願貸、能貸會貸」。通知指出，銀行要不折不扣落實「普惠金融類指標在內部績效考核指標中權重佔比10%以上」的政策要求，大型銀行、股份制銀行要將「內部轉移定價(FTP)優惠力度不低於50個基點」的要求執行到位，銀行業金融機構要認真執行「普惠型小微企業貸款不良率不高於各項貸款不良率3個百分點以內」的容忍度標準。

此外，通知還要求多措並舉盤活存量信貸資源，提高金融供給效率。做好貸款期限管理，確保惠企紓困政策平穩銜接。銀行業金融機構要繼續落實好貸款階段性延期還本付息政策。鼓勵開展信貸資產流轉，盤活存量小微企業信貸資源。

通知還強調，要進一步拓寬不良貸款處置渠道，鼓勵主動化解風險。鼓勵銀行業金融機構通過依法合規的核銷、轉讓等方式，加大對小微企業不良貸款的處置力度。