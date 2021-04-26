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2020年大陸數位經濟成長9.7%
4月25日，第四屆「數字中國建設峰會」福州開幕。中國信息通信研究院發布了《中國數位經濟發展白皮書（2021）》。統計數據顯示，2020年在新冠肺炎疫情衝擊和全球經濟下行疊加影響下，大陸數位經濟依然保持9.7%的大幅增長，是同期GDP名義增速的3.2倍多，成為大陸穩定經濟增長的關鍵動力。
據香港文匯網，大陸工信部中國信息通信研究院副院長王志勤介紹，2020年中國數位經濟發展呈現四大趨勢。首先數位經濟構築經濟增長的關鍵支撐，2020年中國數位經濟的規模達到39.2兆元人民幣，占GDP的比重為38.6%，數位經濟的增速達到了9.7%，是GDP增速的三倍多，成為穩定增長的強勁動力。
第二個方面是數位經濟的結構持續的優化升級。2020年中國數位經濟內部的結構是二八比例的分布，在數位經濟中數位產業化的占比達到了19.1%，產業數位化占比是超過了80%。
第三個方面是產業數位經濟的滲透水準初次遞增，可看到農業、工業、服務業數位經濟的滲透分別達到了8.9%、21%和40%。
第四個方面是數位經濟的發展形成了典型區域的模式。整體看中國大陸的數位經濟整體呈現出高中低梯次分布的特點，數位經濟高梯度的地區，主要是憑藉這些地區的經濟和科技的實力，數位經濟領先全大陸，比如北京和廣東。
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