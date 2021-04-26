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陸國安部：將建立「反間諜」安全防範重點單位名錄

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國家安全部。（法廣）
大陸國家安全部。（法廣）

大陸國家安全部26日公布《反間諜安全防範工作規定》，自公布之日起施行。規定明確大陸國家安全機關根據單位性質、所屬行業、涉密等級、涉外程度以及是否發生過危害「國家安全」案事件等因素，會同有關部門制定並定期調整「反間諜」安全防範重點單位名錄，以書面形式告知重點單位。

據新華社報導，規定嚴格依照上位法律法規規定，立足構建反間諜安全防範責任體系，明確機關、團體、企業事業組織和其他社會組織對本單位反間諜安全防範工作負有主體責任，行業主管部門按照職權範圍對本行業反間諜安全防範工作負有監督管理責任，大陸國家安全機關按照管理權限對反間諜安全防範工作，負有業務指導和督促檢查責任。

規定嚴格依照大陸國家安全機關法定職責權限，對大陸國家安全機關反間諜安全防範指導和檢查工作進行了規範，明確大陸國家安全機關可以通過提供工作手冊、指南等宣傳教育材料，印發書面指導意見，舉辦工作培訓，召開工作會議，提醒、勸告等多種方式，開展反間諜安全防範工作指導。

同時，規定還明確了大陸國家安全機關會同有關部門組織開展反間諜安全防範宣傳教育，受理公民和組織舉報及實施表彰獎勵等工作機制和要求。

對於落實反間諜安全防範責任存在問題的單位，規定明確大陸國家安全機關可依法責令限期整改或依法約談相關負責人，督促有關單位整改問題、落實責任。同時，對於未履行或者未按照規定履行反間諜安全防範責任和義務，造成不良後果或者影響的單位及其工作人員，大陸國家安全機關可向有關機關、單位移送問題線索，建議有關機關、單位依規依紀依法予以處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

報導引述大陸國家安全部有關負責人表示，下一步，大陸各級國家安全機關將認真貫徹落實規定，充分運用法治思維和法治方式開展工作，更好地組織動員全社會力量，共同防範、制止間諜行為和其他危害大陸國家安全行為，切實築牢大陸國家安全屏障。

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