華為雲六大創新 槓阿里騰訊

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

華為昨（25）日舉行2021華為雲開發者大會，這是余承東擔任華為雲CEO以來的首秀，余承東此前擔任華為消費者業務CEO期間，是華為手機行銷全球的最大功臣，在華為手機被美國封殺後，他的重要任務是在華為雲尋找新的成長點。

華為昨天並發表華為雲的六大創新技術，目標直指阿里巴巴及騰訊。六大創新技術分別是容器集群CCE Turbo、智慧程式設計助手Cloud IDE、金融級數據庫GaussDB、TICS可信智慧計算、盤古AI大模型、基礎軟體多樣性計算。

IT之家報導，余承東在華為雲開發者大會指出，2020年是不容易的，但華為雲在2020年「逆風飛揚」，目前在雲服務市場實現市占率增速第一，鯤鵬 / 昇騰年增600%，存儲領域實現大陸市場第一。

余承東表示，華為雲的目標就是做「智慧世界黑土地」，雲解決方案、雲服務商模式、雲夥伴是華為雲會放在優先位置考慮的三方面，華為要做的，是為千行百業提供應用和解決方案。

余承東還提到，企業數據中心未來將會消失，雲是ICT產業的未來，根據數據預測，2025年全球企業雲技術使用率將會達到100%，而企業傳統數據中心關閉率將會達到90%。

今年4月，華為輪值董事長徐直軍，被任命華為雲董事長，而華為消費者 CEO 余承東則被任命為華為雲CEO，這次華為雲開發者大會也是余承東掌舵雲業務以來最重要的一次演講。

余承東在發布新技術後，情緒十分激動、幾乎是喊出來「世界有你，了不起。」在2020年10月31日的華為 Mate40 系列發布會結尾時，余承東曾幾近哽咽地喊出「在一起，就可以。」

兩個場景相互呼應，不禁令人感慨，在美國持續制裁之下，華為雲肩上的責任重大，而華為現在也是拚盡全力，尋找新的突破點。

根據市調機構IDC 4月22日最新發布的「大陸公有雲服務市場（2020第4季）跟蹤」報告顯示，阿里巴巴以40.6%的市占排名第一。

余承東

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