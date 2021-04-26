沃土計畫2.0 要砸62億元
華為雲業務總裁、消費者業務雲服務總裁張平安，昨（25）日宣布華為雲沃土計畫2.0正式啟動，將投入2.2億美元（新台幣62億元）支持開發者開發出更多的應用程式。
網易科技報導，張平安在華為雲開發者大會上表示，「沃土計畫2.0」， 包括全新發布的「沃土雲創」計畫及鯤鵬眾智計畫、昇騰眾智計畫等。
其中「沃土雲創」計畫中將投入1億美元，面向ISV （獨立軟體廠商）和SaaS（軟體即服務）夥伴，提供雲資源、技術和商業推廣支援，涉及覆蓋容器/微服務、SaaS化、大數據、AI、影片、智慧邊緣等六大技術領域。
張平安指出，華為雲的目標是要成為智慧世界的黑土地，所以華為雲堅持賦能開發者，2020年華為雲沃土計畫投入2億美元，擁有120個華為雲創新中心，24個鯤鵬/昇騰創新中心，服務240萬開發者，9,000+夥伴應用與認證解決方案。
張平安提到，華為雲與華為終端雲已深度協同，華為終端雲所有業務都運行在華為雲上，華為雲不僅給終端雲提供基礎設施，還說明終端雲觸達全球170多個國家。
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