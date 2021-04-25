總投資65億元 工業富聯周口廠正式開工

總投資人民幣15億元（約新台幣65億元），鴻海集團旗下工業富聯首次在河南周口市工業園區設廠，一期項目24日開工，工業富聯副總經理熊毅表示，會選擇周口，主要是從人才穩定、發展前景等方面考慮，尤其周口常住人口近千萬，人力資源雄厚，發展潛力巨大，選址周口作為主要生產製造基地，可以為終端專案上市衝量提供更加穩定的服務。

河南日报報導，工業富聯周口科技工業園是周口市政府招商引資的重點專案，專案規劃占地面積820畝，分兩期開發營運，全部建成後預計年產值約人民幣31億元，可提供3萬人左右的就業。

鴻海集團在周口科技工業園開工，代表繼華為後又一家智慧製造領域的世界500強企業加碼布局周口，將進一步加快周口新型工業化進程。

熊毅指出，廠區的定位是智慧製造基地，主要生產華為手機、平板、音訊穿戴等移動終端產品結構件，還將引進50多條包含全自動CCD影像識別設備、小怪獸全自動設備的新一代智慧製造精益生產線，帶動相關技術產業及下游物料零件加工配套企業在周口投資創業。

熊毅指出，周口廠區是工業富聯紮根大陸、布局中原拓展計畫的重要基地，周口經濟蓬勃的發展勢頭也讓工業富聯對雙方合作前景充滿信心，希望在周口市委、市政府的大力支持下，努力把專案做穩做大，將工業富聯周口科技工業園打造成綠色、環保、最富現代化氣息的工業園區，為周口高品質跨越發展增添更大動力。

川匯區主要負責人介紹，專案受到了市、區兩級政府的高度重視，從簽約到正式投產不到兩個月時間，跑出了「周口加速度」，區裡專門成立了項目推進指揮部，以最短時間、最高效率完成了地形圖測量、土地勘測定界、風險評估報告等工作。

包括周口市委常委、常務副市長吉建軍、副市長胡軍和川匯區委書記李宗喜、川匯區人大主任梁顯學、川匯區常務副區長呂振龍，工業富聯資深副總經理向緒宏等參加開工典禮。