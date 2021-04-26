陸商業航天發展 「百花齊放」

中國運載火箭技術研究院捷龍三號總指揮、中國長征火箭有限公司副總裁金鑫25日在南京受訪時表示，中國大陸商業航天發展呈現百花齊放的態勢，正處在產業化發展階段，衛星、火箭批量化生產需求迫切。

中新社報導，近年來，中國大陸商業航天成為各地政府「十四五」發展規劃的重要組成部分，支持政策持續加碼。

例如，海南擬依託自貿港優勢，發展商業航天產業，並推動海南文昌建設成中國大陸乃至全球的商業航天高地。山東煙台啟動東方航天港重大工程，以運載火箭海上發射為牽引，打造商業航天高科技產業集群，規劃總投資230億元人民幣等。

金鑫認為，大陸商業航天從2015年才起步發展，比外國商業航天起步晚，但發展潛力巨大。需要調動各方資源，充分發揮資本力量和地方優勢，優化商業航天生態產業鏈，實現商業航天規模化、集約化快速發展，縮小與發達國家的差距。

此外，金鑫認為，火箭研發周期長、投入大，資本方應該耐得住寂寞。低成本、高可靠的商業運載火箭，是太空經濟的流量入口，也是制約商業航天產業快速發展的瓶頸之一。以火箭發射為例，優化火箭設計和發射方案、採取差異化質量管控體系、在供應鏈上進行競爭性採購等措施，都有助於降低火箭發射成本。