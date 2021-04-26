陸數位經濟發展指數 德陽指數發布

中國數位經濟發展指數（德陽指數）發布會，4月21日在四川省德陽市舉行，德陽市與賽迪聯合發布中國數位經濟發展指數。這是大陸首個以發布地冠名的數位經濟發展指數，首個大數據平台智能發布的數位經濟發展指數，首個「季度+年度」雙周期、高頻次發布的數位經濟發展指數，將為大陸推動數位經濟高品質發展提供行業風向，為數位經濟創新型企業提供發展參考。

「德陽指數」作為大陸數位經濟發展指數之一，是一種選取數位經濟領域典型指標，合成分析反映大陸數位經濟發展情況的量化評價監測體系。「德陽指數」以統計資料及賽迪資料為基礎，打造「4+3+N」指標體系，覆蓋數位經濟內涵構成、數位經濟發展要素、數位經濟民眾參與程度三大方面，分季度對大陸及重點地區數位經濟發展情況進行評估分析。

發布會上，還舉行了「德陽天府數谷．中國數字經濟大數據平台」啟動儀式。

近年來，德陽把數位經濟作為重大前沿性、戰略性、支撐性產業，堅持產業數位化、數位產業化、數據價值化、治理數位化，以建設四川國家數位經濟創新發展試驗區先行區、「5G+工業互聯網」先導區為引領，以天府數谷為主陣地，前瞻布局、集聚產業、構築生態，著力打造西部數位經濟重鎮，數位經濟呈現出蓬勃興起、強勢崛起之勢，為老工業基地供給側結構性改革注入了新動力。