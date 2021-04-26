海峽兩岸經貿交易會 今年聚焦共享發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第四屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十三屆海峽兩岸經貿交易會將在2021年5月18日-22日在福州舉辦。海峽兩岸經貿交易會是兩岸交流合作的重要平台，至今已具20多年歷史。

中新社報導，自2018年開始，21世紀海上絲綢之路博覽會與海峽兩岸經貿交易會同期舉辦，使其成為溝通海峽兩岸、輻射「海絲」沿線國家和地區重要經貿盛會。

第四屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十三屆海峽兩岸經貿交易會將聚焦「拓展海絲合作、深化兩岸融合、共享發展機遇」主題，主動融入「一帶一路」建設，進一步深化與21世紀海上絲綢之路沿線國家的合作與交流，加強兩岸經貿與交流。

本屆展會設置3700個展位，設置「海絲」進口商品展區、海峽兩岸食品展區、「台灣農業文創」展區、海峽兩岸精品展區、台灣青年創業成果展示區、「海絲」茶葉文化展區、友好協作城市展區、綠色家居建材展區及地標性產品展區等。

一帶一路 文創 茶葉

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