廣東省十四五目標 GDP年均增長約5.0%

廣東省政府新聞辦公室25日舉行記者會，正式發布「廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」。

該規劃綱要提出，「十四五」時期廣東省經濟發展邁上新台階，全省GDP年均增長5.0%左右，到2025年GDP約為14兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，2020年廣東省地區生產總值超過11兆元，連續32年居中國大陸首位，五年年均增長約6.0%；人均地區生產總值約9.4萬元（按照1：6.9的匯率，折合1.37萬美元），五年年均增長4.2%；地方一般公共預算收入達1.29萬億元，五年年均增長6.6%，2016年即成為中國大陸唯一超兆元的省份。

「我們通過測算消費、投資、出口等要素和一二三產業的變化趨勢，認為『十四五』時期實際廣東省GDP增速具備超過5%的條件。」廣東省發展和改革委員會副主任黃恕明稱，考慮到廣東經濟增長雖處在恢復階段，且未來5年外部環境變化仍有很大的不確定性，需要為這些不確定性留有一定空間，也有利於從容靈活應對各種風險和挑戰，為「轉方式、調結構、增後勁」創造寬鬆的環境。

黃恕明表示，廣東經濟總量大、產業配套齊、消費空間廣、市場機制活、開放水平高，轉型升級、領先發展的態勢更加明顯。不過，他同時指出，廣東也面臨不少新舊矛盾挑戰，城鄉、區域、精神文明和物質文明發展不平衡，生態環保、民生保障、社會治理、農業農村、安全發展等領域還存在短板弱項。

廣東將以重大項目實施促進規劃落實，「十四五」時期安排新型基礎設施、重大產業集群、現代服務業、綜合交通運輸、現代能源、現代水利、新型城鎮化與區域融合發展、農業農村、生態文明、民生保障等十大領域重大項目工程包，涉及103個大項，「十四五」期間投資5兆元左右。