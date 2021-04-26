上海新房認購時間 延長至7天

上海市房屋管理局25日發布消息稱，針對此前出現的認購亂象，上海房地產行業主管部門進一步加強商品房銷售秩序監管，將認購時間由原來的5天延長至7天，並要求所有上市銷售項目至少在認購前3天，通過「網上房地產」公示認購地點、時間等信息。

中新社報導，近日，上海市房地產交易中心網站「網上房地產」顯示，近期，上海將集中上市一批新建商品住房，共47個項目，共計13969套房源。此次集中上市的新建商品住房，是自「滬十條」「滬七條」等房地產市場調控政策落地以來，上海市第二次以集中批量供應的方式推出房源。這批房源已完成價格備案，即將「領證」上市銷售。

上海市房管局指出，該批房源47個項目，總面積約156.7萬平方公尺，分布在寶山、浦東、松江、虹口、靜安、黃浦、青浦、奉賢、金山、嘉定、閔行、崇明等12個區域。這批房源中大部分為剛需盤，單套面積100平方公尺以下的占比約三分之二，31個樓盤的備案均價為6萬元人民幣以下。該批房源中，一年內續盤項目27個，同類型房屋備案均價均未上漲。

本次調整的認購細則中，除了延長認購時間外，還規定所有上市銷售項目，要提前公告信息，至少在認購前三天，「網上房地產」將公示該項目認購地點、認購時間等；此外還要規範認購所需材料清單，並在認購規則中明確；嚴格銷售監管，凡發現開發企業設置障礙「篩選」客戶等違規行為，加大整治力度。

延長認購時間，將給購房者的時間更加充裕，購房者準備起認購材料來也更加從容不迫；提前公告信息，可以杜絕突發認購、「躲貓貓」認購的現象；規範認購材料也能有效地杜絕開發商在認購過程當中，臨時中途追加材料、刻意設置門檻的行為。