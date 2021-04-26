數字峰會揭幕 展示建設成果

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
在第四屆數字中國建設峰會數字成果展覽會上，一家高科技公司在展示新冠病毒核酸檢測移動實驗室。（新華社）
在第四屆數字中國建設峰會數字成果展覽會上，一家高科技公司在展示新冠病毒核酸檢測移動實驗室。（新華社）

「第四屆數字中國建設峰會」25日在福建福州市開幕。峰會以「激發數據要素新動能，開啟數字中國新征程」為主題，主要內容包括開幕式、主論壇、分論壇、成果展覽會、創新大賽、政策發布、項目對接簽約等七個環節，以及「有福之州·對話未來」「閩江夜話」等一系列交流活動，展望數字中國未來。

新華社報導，在本屆峰會主論壇上，大陸互聯網信息辦公室副主任盛榮華發布「數字中國發展報告（2020年）」。該報告指出，2020年，北京、浙江、上海、廣東等10省（市）的信息化發展水平位居大陸全國前10名。

作為本屆峰會活動之一，「能源轉型清潔化，電力發展數字化」主題對話24日晚間提前登場，來自產官學界近50名專家學者參與探討。

大陸國務院發展研究中心原副主任侯雲春指出，電力脫碳將成為實現碳達峰、碳中和目標的勝負關鍵。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強說，碳中和將給電力行業帶來又一輪高速發展，以清潔能源為主體的電力系統將帶來巨大發展前景。

數字化也是中國大陸能源產業轉型的突破點。國有重點大型企業監事會原主席劉順達認為，數字化是新時代中國大陸能源企業改革轉型的重要方向。

廈門大學信息科學與技術學院教授蕭亮認為，低碳化、數字化將成為未來電力行業新的發展趨勢，5G、北斗、人工智能、大數據技術、區塊鏈等前沿技術將賦能電網發展，為電網數字化轉型提供新思路。

百度集團副總裁吳甜說，未來，太陽能、風能等可再生能源將大規模開發和利用，融合新能源體系後的整個能源系統，結合雲計算、物聯網、人工智能、區塊鏈等技術的融合創新應用，可以加速從發電、輸配電、用電等全鏈條系統性升級，最終推進社會盡早實現碳中和。

此次峰會繼續設立「雲上峰會」平台，融入更多虛擬產品交互體驗，線上線下同步展現峰會盛況，成果展同步開設「雲展區」，展示數字中國建設的最新成果。

廈門 北京

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