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大媽花22萬炒股卻忘記密碼 13年後看到帳戶數字腿軟

大媽花22萬炒股卻忘記密碼 13年後看到帳戶數字腿軟

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大媽看到帳戶內的金額，當場嚇到腿軟。新浪財經
大媽看到帳戶內的金額，當場嚇到腿軟。新浪財經

遼寧大連一名大媽，在2008年時花人民幣5萬元（約新台幣22萬元）購買一檔股票，但長年在國外又忘記密碼，日前回到大的證券行辦理打算更新密碼，卻意外發現所持有股票，市值已經漲到人民幣500多萬元（新台幣2,150萬元），當場嚇到腿軟。

新浪財經報導，國信證券大連金馬路營業部證實，一名女子23日上午到營業部辦理業務，她表示長年在國外生活，早已忘記當初帳戶的密碼，打算臨櫃重新設定。

沒想到，大媽看到帳戶當初購買的股票竟然大漲100倍，瞬間嚇到腿軟，需要一旁的女行員幫忙扶著。

大媽購買的股票是長春高新，2008年時股價為人民幣7.14元（約新台幣31元），今年4月23日股價為人民幣480.17元（約新台幣2065元）。

網友看完紛紛留言表示，「真是太幸運了」、「幸虧大媽想起來了」、「2008年5萬也是一筆不小的錢，投了就忘也是心大」，還有網友則調侃「幸虧大媽沒有買樂視，要不然真的就來銷戶了。」

大連一名大媽2008年買入的人民幣5萬元長春高新，現已經超過人民幣500萬。圖為上海股市檔案照。路透
大連一名大媽2008年買入的人民幣5萬元長春高新，現已經超過人民幣500萬。圖為上海股市檔案照。路透

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