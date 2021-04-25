大媽花22萬炒股卻忘記密碼 13年後看到帳戶數字腿軟

遼寧大連一名大媽，在2008年時花人民幣5萬元（約新台幣22萬元）購買一檔股票，但長年在國外又忘記密碼，日前回到大的證券行辦理打算更新密碼，卻意外發現所持有股票，市值已經漲到人民幣500多萬元（新台幣2,150萬元），當場嚇到腿軟。

新浪財經報導，國信證券大連金馬路營業部證實，一名女子23日上午到營業部辦理業務，她表示長年在國外生活，早已忘記當初帳戶的密碼，打算臨櫃重新設定。

沒想到，大媽看到帳戶當初購買的股票竟然大漲100倍，瞬間嚇到腿軟，需要一旁的女行員幫忙扶著。

大媽購買的股票是長春高新，2008年時股價為人民幣7.14元（約新台幣31元），今年4月23日股價為人民幣480.17元（約新台幣2065元）。