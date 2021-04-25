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阿里國際站發布2021年外貿趨勢 線上採購不可逆轉

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴國際站總經理張闊。阿里巴巴網站
阿里巴巴國際站總經理張闊。阿里巴巴網站

電商平台為跨地域營銷及消費提供更多可能性，阿里巴巴國際站日前公布2021年外貿趨勢以及數位化出海戰略，阿里巴巴集團副總裁、阿里巴巴國際站總經理張闊表示，疫情期間全球電商滲透率大幅度提升，線上採購趨勢不可逆轉。

張闊指出，未來三年仍將是跨境電商B2B的黃金發展期，國際站將用數位化創新的方式，讓每個願意參與到外貿中的商家用更低的成本，提升出海的質量和效率；透過有質量的買家增長、有質量的供給，以及全鏈路數位化服務，助力商家品牌化出海，提升國際競爭力。

阿里巴巴國際站表示，將會為站內所有商家，將品牌劃分為自有品牌、製造品牌和貿易品牌，透過一套品牌力評估體系，幫助商家梳理品牌核心定位，並透過技術、算法及社交等新業態，精準匹配海外市場的買家。

此外，阿里巴巴國際站將會進行分層營運，重點強化分銷商和零售電商等群體，除了透過直播、短視頻等數位化溝通方式提高海外買家體驗，也會對去中心化的線上零售商進行本地化圈層服務，拓展提升海外買家的類型和質量。

張闊認為，透過對買家端的分國別分類型精細化營運，國際站將在一年內實現買家數量翻番，「數位化創新會讓原本複雜瑣碎的跨境履約變得簡單、高效、普惠。」他並指出，國際站提供的全要素多元化服務，可以讓商家按需所取，真正實現從規模化向高質量轉型。

阿里巴巴國際站表示，對於每一個想要參與到貿易中的自然人，國際站將從註冊公司開始，提供系列配套服務，以降低入駐門檻，對於有一定基礎能力的商家，將透過地面部隊的多元化服務，以及行業的專業指導，降低營運成本。

此外，國際站還會在物流、資金流、關務、客戶管理及營銷等跨境貿易的各個環節，為商家提供全方位的數位化升級服務。

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