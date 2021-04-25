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陸知識產權局：「丁真」商標被搶註 有人圖謀不當利益

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸知識產權局表示，「丁真」商標被搶註，有人圖謀不當利益。澎湃新聞
大陸知識產權局表示，「丁真」商標被搶註，有人圖謀不當利益。澎湃新聞

大陸國家知識產權局副局長何志敏今天在大陸國新辦記者會上表示，知識產權局堅決反對並及時打擊商標惡意註冊行為，積極引導全社會樹立正確的商標註冊意識，他提到，大家都知道的「丁真」商標被搶註，就是有人圖謀不當利益。

據澎湃新聞報導，何志敏表示，據大陸商標法規定，商標惡意註冊主要是指違背誠實信用原則，以攫取和不當利用他人市場聲譽，損害他人合法權益，或者侵占公共資源為目的的商標註冊行為。主要包括兩種情況：一種是商標惡意搶註行為，主要就是「傍名牌」「蹭熱點」，以及搶註重大工程名稱、公眾人物姓名等；另一種是商標惡意囤積行為，就是「不用先囤」，大量囤積不以使用為目的的商標。

何志敏說，這兩種行為都存在很大社會危害。商標惡意搶註行為，比如大家都知道的「丁真」商標被搶註，就是有人圖謀不當利益，從而擾亂商標註冊管理的秩序，造成不良社會影響；商標的惡意囤積行為，比如前段時間被駁回的某公司300多件商標註冊申請，則是對市場資源和行政資源的浪費，嚴重損害公眾利益。

何志敏表示，將不斷完善商標法律制度，加大遏制和處罰力度，及時曝光典型案例，促進大陸品牌建設，不斷推動知識產權事業高質量發展。

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