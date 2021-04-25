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上海首季GDP同比增長17.6%

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
上海首季GDP同比增長17.6%。搜狐網
上海首季GDP同比增長17.6%。搜狐網

根據大陸微信公眾號「上海統計」今天發布，今年一季度，上海經濟運行開局良好，呈現穩定恢復向好態勢。據核算，一季度上海市生產總值9458.86億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比去年同期增長17.6%，比2019年同期增長9.7%，兩年平均增長4.7%。

分產業看，第一產業增加值16.14億元，同比增長0.4%，兩年平均下降9.4%；第二產業增加值2216.39億元，同比增長29.3%，兩年平均增長2.9%；第三產業增加值7226.33億元，同比增長14.3%，兩年平均增長5.5%。第三產業增加值佔全市生產總值的比重為76.4%。

另據上海海關統計，一季度，全市貨物進出口總額8767.04億元，比去年同期增長15.8%。其中，進口5423.66億元，增長16.8%；出口3343.38億元，增長14.3%。從進出口結構看，民營企業進出口增長35.5%，外商投資企業進出口增長11.5%，大陸國有企業進出口增長3.9%。從進出口商品類別看，高科技產品進出口增長7.4%，機電產品進出口增長13.2%。

此外，一季度，上海全市居民人均可支配收入21548元，比去年同期增長9.8%，增速同比提高4.9個百分點，兩年平均增長7.3%。其中，城鎮常住居民人均可支配收入22636元，同比增長9.6%，兩年平均增長7.2%；農村常住居民人均可支配收入12006元，同比增長11.9%，兩年平均增長8.1%。一季度，上海全市新增就業崗位21.88萬個，比去年同期增加8.98萬個。

據發布，一季度上海經濟呈現持續穩定恢復良好態勢。但也要看到，全球疫情仍在蔓延，外部環境錯綜複雜，不確定不穩定性因素較多，全市經濟恢復基礎尚不牢固。要持續推動改革開放創新，持續增強經濟韌性和內生動力，紮實推動經濟高質量發展。

上海

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