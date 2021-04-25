旅遊業迎五一 機票熱賣

大陸「五一」假期將到來，專家預計，今年「五一」旅遊人次有望突破2019年同期水準，超過2億人次，旅遊業將迎來復甦新階段。

今年大陸「五一」假期是自5月1日至5日，大陸經濟日報報導，目前火車票、機票、風景區門票等正迎來預訂高峰。平台數據顯示，截至4月22日，「五一」期間機票、酒店、門票、租車訂單量較2019年同期分別增長23%、43%、114%、126%。

從多個平台預訂情況來看，目前多地部分航班的經濟艙已售罄。中國民航局數據顯示，「五一」假期機票預訂量明顯高於清明假期，其中，中遠端旅客增幅相對較大。民航局安排各航空公司執行「五一」假期大陸國內加班近2,000班，滿足假日市場需求。

各大線上旅行平台還紛紛推出「機票盲盒」，在規定時間內，用戶只花不到人民幣百元，即可購買一張指定出發地、隨機目的地、隨機日期的大陸國內機票，各家剛推出的機票盲盒產品幾乎都被「秒光」。

除了機票，火熱的還有酒店和民宿。目前攜程酒店訂單量與2019年相比，已經有43%的增長，多家高級星級酒店一房難求。途家民宿預訂情況顯示，「五一」期間很多民宿已提前滿房。

中國旅遊研究院博士韓元軍認為，春節假期很多人就地過年，「五一」長假將出現大規模的探親旅遊客流；假期相對較長，且旅遊目的地和市場主體進行的市場推廣活動力度較大。

數據顯示，「五一」假期有超過七成的遊客選擇跨省旅遊，傳統熱門旅遊目的地北京、上海、杭州、三亞、廣州、成都、重慶、深圳、廈門、南京、武漢等地預訂依然火熱。今年是中國共產黨成立100周年，有專家表示，「紅色旅遊」將提升「五一」旅遊市場的熱度。