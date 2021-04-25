哈囉出行將赴那斯達克IPO

大陸第三大外出和生活服務平台哈囉出行24日在美國那斯達克提IPO（首次公開募股）申請，螞蟻集團子公司是該公司第一大股東。

澎湃新聞報導，哈囉出行2016年9月在上海成立，2017年哈囉單車正式亮相市場，2019年哈囉順風車上線，2020年哈囉電動車業務上線。目前哈囉的移動出行服務，包括兩輪共用服務和順風車服務，以及與螞蟻集團和寧德時代合資成立的小哈換電服務等。

從哈囉出行近三年的營運情況來看，2018、2019、2020年哈囉出行的營收分別為人民幣21.1億元、48.2億元及60.4億元，虧損分別為22.1億元、15.1億元及11.3億元，虧損逐年收窄。

值得注意的是，招股書披露，在本次IPO前，哈囉出行的聯合創辦人、董事和首席執行官楊磊持股比率為10.4%，螞蟻集團全資子公司Antfin（Hong Kong）Holding Limited持股36.3%，是公司第一大股東。

艾瑞諮詢的數據顯示，哈囉出行2020年總交易數52億次，是中國大陸交易量第三大的本地生活服務平台。

哈囉出行也在招股書中披露公司存在的風險，例如公司業務和行業相關的風險、公司結構相關的風險、在中國大陸開展業務相關的風險等。

哈囉出行在招股書中稱，公司是在一個快速發展的市場中運作，如果這種市場不繼續增長，公司的業務、財務狀況和營運結果將受到重大和不利影響。哈囉出行的本地服務，特別是共用的兩輪車服務和拼車市場，受到高度監管，如果政府對現有法規採取新的法規或修訂，公司也會受到影響。

此外，哈囉出行也提及，若公司未能吸引和留住用戶、在激烈的競爭中失去市占率、沒有獲得足夠的資本來支持公司的營運等因素，也可能使哈囉出行的業務、財務狀況和前景受到影響。

近期有消息稱，哈囉在電單車、團購、快送業務之外，開始拓展至酒店領域，計畫推出自有品牌住宿業務，但目前該消息尚未得到哈囉官方確認。哈囉出行CEO楊磊之前曾表示，哈囉的用戶大部分是下沉市場的老百姓，基於這樣的用戶基礎，哈囉希望做偏中低端的酒店。