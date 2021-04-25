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PVC價飆 侵蝕下游廠獲利

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸聚氯乙烯（PVC）價格創近十年高點，不僅貿易商受塑膠漲價影響，目前產業鏈中下游企業也面臨成本上漲帶來的壓力，不少業者第1季陷入虧損，甚至出現訂單愈多、虧得愈多的怪象。

央視財經報導，今年以來，大陸能源、金屬、化工等大宗商品價格均出現大幅上漲。以塑膠為例，目前各塑膠原料品種與去年同期相比，價格漲幅達20%到30%，其中被廣泛應用於建築材料、工業製品的PVC，價格更一度達近十年歷史高點。

浙江省湖州市一家生產聚氯乙烯型材的業者表示，公司主要生產用於建築的門窗邊框和房屋PVC瓦片，產品70%都用於出口，由於今年原材料大幅上漲，儘管第1季公司訂單量增加30%，利潤卻大不如前。

華之傑塑膠建材副總經理沈躍兒表示，今年1月到現在，公司產品價格已上調兩次，但上調幅度遠遠不及原料價格的漲幅，這也造成公司第1季虧損，本月底公司計畫再次上調產品價格。

浙江省湖州市庭美裝飾負責人胡劍偉稱，他今年春節之前接的十幾個訂單都是處於虧損狀態，原料價格上漲向消費端傳導還需要時間；而由於原料價格的不確定性，讓他不敢輕易簽訂新訂單。

卓創資訊研究院高級研究員劉新偉認為，對於終端製造業來說，原料價格上漲會造成整個製造業生產成本抬高，家電、機械等產品價格向消費者傳導是非常有限的，因此企業需要加強對大宗商品趨勢的研判，並結合現有的金融工具做好對沖，穩定生產經營利潤。

業界人士指出，今年仍是大陸國內產能投放的大年，下半年各基礎原材料生產企業均有投產計畫，利多供應，大宗商品價格上漲或不可持續。

數據顯示，今年以來，大陸國內大宗商品價格呈現震盪上漲狀態，能源、金屬、化工品都呈現兩位數的漲幅。紙漿、PVC、原油、熱軋板漲幅超過20%，純鹼、鋼筋、玻璃、銅、燃料油、鋁等產品漲幅在16%至20%之間。

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋表示，世界經濟復甦仍不穩定，大宗商品供需兩端並沒有出現整體性、趨勢性變化，價格不具備長期上漲的基礎。

建築 漲價

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