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陸短視頻平台侵權 引發反彈

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
大陸央視調查發現，短視頻是網民「殺時間」的第一利器，但相關侵權行為也引起影視傳媒反彈。 （ 中新社資料照片）
大陸央視調查發現，短視頻是網民「殺時間」的第一利器，但相關侵權行為也引起影視傳媒反彈。 （ 中新社資料照片）

央視財經披露的「中國美好生活大調查」顯示，2020年中國人每天多了24分鐘休閒時間，在休閒時間裡，有大約38.3%的人在刷手機；而刷短視頻位居手機娛樂的首位，其次是玩遊戲和追劇觀影。

但在4月26日世界智慧財產權日前夕，有逾70家影視傳媒單位23日再度發表聯合倡議書，抵制多項短視頻平台侵權行為。

當前正夯的短視頻，無論是記錄、分享生活還是消磨閒暇時間，短視頻以其短、平、快的傳播特點，成為各大年齡層填補碎片化時間的重要方式。

調查顯示，女性刷短視頻比率高達57.6%，男性刷短視頻的比率為55.0%。調查認為，短視頻已然成為現代生活「殺時間」的第一利器。

這次美好生活大調查也發現，人們離不開手機的另一個重要原因是網購。數據顯示，三成以上的人在休閒時間愛網購，從不同年齡層來看，最喜歡網購的是1995年後出生的年輕人，占比達36.3%，緊追其後的是60歲以上的老年人，占比達32.9%。

從不同類型的城市來看，刷短視頻、打遊戲、看直播，二、三線城市的比率高於一線城市

一線城市的人在閱讀、看新聞、社交、逛論壇看帖子、投資理財方面，都遠超二、三線城市。

根據《中國互聯網路發展狀況統計報告》，截至2020年12月，中國大陸的短視頻使用者規模達8.73億人，占網民整體的88.3%。

隨著抖音、快手等短視頻平台的崛起，網路也出現不少「短視頻正在毀掉年輕人」的聲音，在一些問答平台上。

此外，也有不少網友提問以及分享自己戒掉短視頻的方法和建議，更有媒體報導指出，當前不少抖音沉迷者，開始透過自救戒掉短視頻。

針對當前網路短視頻的侵權行為，大陸70多家影視傳媒業者23日發布聯合倡議書，倡導短視頻平台積極參與版權內容合規治理，即日起清理未經授權的切條、搬運、速看和合輯等影視作品內容。

業者提倡對影視行業的內容創作者給予充分尊重，即日起未經授權，不隨意發布影視作品內容拍攝過程中，與演員相關的拍攝花絮等內容。

短視頻平台嗶哩嗶哩港股23日大漲6.1%；快手也大漲4.6%。

騰訊視頻、愛奇藝等70多家業者本月上旬已經發布聯合聲明，表示將發起集中、必要的法律維權行動；呼籲短視頻平台和公眾帳號生產營運者切實提升版權保護意識。

網購 一線城市 抖音

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