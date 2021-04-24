傳蘋果、三星接連拋棄 歐菲光今獲陸工信部長到廠挺
陸媒第一財經引述半導體產業諮詢機構CINNO訊息：大陸觸控龍頭廠歐菲光繼蘋果之後，再次被三星電子的供應鏈淘汰。雪上加霜之際，大陸工信部長肖亞慶率團到廠，力挺表示，對歐菲光的未來發展充滿期待。
CINNO訊息指，三星電子的鏡頭模組供應鏈中，三星電機、MC Nex、Partron等本土企業佔據壓倒性比重，舜宇和歐菲光等中國企業的比重很低。市場消息指，繼蘋果之後，歐菲光再被三星踢出供應鏈。
截至本周最後一個交易日，歐菲光股價跌至人民幣8.45元，下跌3.320% ，總市值人民幣227.71億元，較近一年的最高點已蒸發63.58%（人民幣400億元），公司實控人蔡榮軍的身家也從人民幣82億降至50億，縮水人民幣30億。
陷入困境的歐非光，今〈24〉日在公眾號發布，大陸工業和資訊化部黨組書記、部長肖亞慶率團到歐菲光未來科技城園區考察調研，聽取歐菲光創始人蔡榮軍彙報公司發展情況。
歐菲光官網披露，肖亞慶對歐菲光的產業發展規模、科技創新能力和智慧製造水準等給予高度評價，並對歐菲光的未來發展充滿期待。
肖亞慶鼓勵歐菲光繼續深耕電子資訊產業市場，加大科技創新力度，贏得更大的發展空間。
陪同參訪的包括江西省委副書記、省長易煉紅，副省長任珠峰，南昌市委副書記、市長萬廣明等。
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