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鍾南山曝 陸正全力研發變異毒株疫苗

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
鍾南山視訊出席在廣州召開的中國工程院2021年醫學科學前沿論壇。圖源：澎湃新聞
鍾南山視訊出席在廣州召開的中國工程院2021年醫學科學前沿論壇。圖源：澎湃新聞

大陸防疫專家、中國工程院院士鍾南山今〈24）天表示，當前遇到的主要矛盾是新冠病毒的變異，他透露，大陸目前正全力研發針對變異毒株的疫苗。

鍾南山視訊出席在廣州召開的中國工程院2021年醫學科學前沿論壇，他表示，中國最常用的科興和國藥的疫苗，針對南非的b1351變異毒株，發現保護率有所降低。且目前出現的變異毒株有來自英國、巴西、奈及利亞、南非等地。

另外，接種新冠疫苗後，保護持續時間有多長？比如，打兩次甚至打三次，能不能進一步提高病毒的保護率？這都是目前需研究解決的問題。

鍾南山指，大陸目前有近50種疫苗在研發過程中，在全世界有200多種疫苗正在研發。發展哪一種疫苗對預防工作更有利，他透露，目前大陸正全力研發針對變異毒株的疫苗，且力量能不能使用在刀刃上，是當前重要問題。

新冠肺炎 COVID-19

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