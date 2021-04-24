快訊

影／宜蘭武塔站工人跨軌遭太魯閣號撞上 16秒驚險影片曝光

氧氣已耗盡！印尼失聯潛艦仍未尋獲 53人恐全數罹難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

L'Oréal不找陸明星 韓偶像代言中國區李鍾碩也不行

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
L'Oréal找韓國偶像明星李鐘碩作為中國區的品牌大使，引發大陸網友吐槽。圖源：觀察者網
L'Oréal找韓國偶像明星李鐘碩作為中國區的品牌大使，引發大陸網友吐槽。圖源：觀察者網

法國巴黎萊雅（L'Oréal）23日官宣找韓國偶像明星李鐘碩作為中國區的品牌大使，引發大陸網友吐槽。「中國人都還在呢，怎麼選韓國人當中國區大使」、「中國消費者的錢太好賺是吧」、「中國的韭菜長得比韓國肥沃」。

L'Oréal因此火速在一天之內，將原本的中國區三個字刪掉，李鐘碩成為了巴黎歐萊雅品牌大使，同時，宣傳文案中，也將王者二字刪除了。

然而，中國網友並不買帳。觀察者網報導，有網友吐槽，這事反過來，如果是中國明星代言韓國區，可能會被噴死。因為前段時間，中國某自熱火鍋品牌在韓劇《文森佐》中做了個廣告，僅僅品牌露出兩次，就被韓國網友攻擊，劇方最後寧願主動賠錢，也要和中國的品牌解除合作。

大陸網友還翻舊帳指，韓國韓際新世界免稅店剛官宣和香港歌手王嘉爾續約，後來王嘉爾發聲支持新疆棉花，韓際新世界免稅店火速刪除官方ins上王嘉爾的相關內容，僅保留微博上的內容。

報導指，L'Oréal集團1997年進入中國，去年上半年，歐萊雅在全球各區域的市場銷售額均下滑，拉丁美洲直接下降了25%，亞太地區的下降幅度最小，僅為3.4%，主要得益於中國化妝品市場很快恢復，上半年直接逆勢增長了17.5%。

L'Oréal找韓國偶像明星李鐘碩作為中國區的品牌大使，引發大陸網友吐槽。圖源：觀察者網
L'Oréal找韓國偶像明星李鐘碩作為中國區的品牌大使，引發大陸網友吐槽。圖源：觀察者網

品牌

延伸閱讀

文在寅提高2030減碳目標 不金援興建煤電廠

韓國單日確診近800例 海軍艦艇發生群聚感染

周杰倫為女兒小周周打造粉色城堡　招來嘎嘎王嘉爾

NBA／安慰沒見到偶像的布萊恩 歐尼爾憶初見意外之緣

相關新聞

英國也收緊監管 TikTok在英被集體訴訟恐罰數十億英鎊

躲過川普打壓的TikTok，在英國收緊互聯網大數據監管下，正面臨隱私保護訴訟，Tik Tok面臨「數百萬的英國和歐洲兒童...

陸偶像抵制後H&M找新垣結衣代言 陸網友：請老婆也不買

大陸偶像明星退出代言後，H&M近日宣布，找了日本人氣女星新垣結衣代言，消息引發大陸網友沸騰。

L'Oréal不找陸明星 韓偶像代言中國區李鍾碩也不行

法國巴黎萊雅（L'Oréal）23日官宣找韓國偶像明星李鐘碩作為中國區的品牌大使，引發大陸網友吐槽。「中國人都還在呢，怎...

立訊旗下上海電子廠大火 8死

大陸立訊精密旗下的勝瑞電子科技（上海）廿二日發生大火，延燒十七小時直到昨天清晨六點多才控制火勢，共造成八人死亡。央視報導...

大陸 全球最大外資流入國

大陸商務部外資司司長宗長青昨天表示，近五年服務業吸引外資年均增長百分之四點四，助力中國二○二○年成全球最大外資流入國。

嚴管網路直播 陸畫八條紅線

為整頓網路平台亂象，大陸網信辦、國家市場監管總局等七部門昨（23）日發布《網絡直播營銷管理辦法（試行）》，明確規範直播主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。