陸偶像抵制後H&M找新垣結衣代言 陸網友：請老婆也不買

大陸偶像明星退出代言後，H&M近日宣布，找了日本人氣女星新垣結衣代言，消息引發大陸網友沸騰。

新垣結衣被封為日本男性眼中的國民老婆，在大陸也因多部大熱作品與甜美長相而具有超高人氣。近年來，雖然清純系女星存出不窮，但中國粉絲暱稱她「老婆gakki」仍多年不變。

新垣結衣代言H&M從4月27日開始。H&M日本官網還順勢放出多張新垣結衣身穿新系列服裝的宣傳圖片。

在得知「老婆」與H&M合作時，不少中國粉絲表示「心碎一地」。更有粉絲放狠話要「離婚」、「換老婆」，以示「國家面前無偶像」。網友反映，H&M上的新垣結衣「圖很好，老婆很美，但請我老婆我也不買。」