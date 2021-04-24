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卓勝微Q1淨利大增2.2倍

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

晶片荒加上產業內依舊強勁的需求，讓半導體製造商業績大增，射頻龍頭卓勝微22日晚間發布第1季淨利暴增224%；韋爾股份增長134%。

界面新聞報導，隨著晶片缺貨潮持續發酵，A股半導體類股表現活躍。東方財富半導體類股指數較2月初的低點上漲近10%，較3月底上漲6%。

3月底以來，大陸微控制晶片廠商靈動微電子、瑞芯微先後宣布自4月1日起對部分晶片產品價格進行不同程度的調漲。同時，瑞納捷半導體、敏矽微電子、輝芒微電子等廠商也先後發布產品漲價通知函。

射頻龍頭卓勝微和韋爾股份披露的一季報顯示，業績均有大幅增長。卓勝微第1季營收人民幣11.8億元，年增162.4%；淨利4.92億元，年增224.3%。公司表示，主要是5G通信技術的發展，帶動射頻前端市場需求的快速增長。

卓勝微成立於2012年，2019年6月上市，在射頻開關領域已占全球10%的市占率，是大陸國產射頻開關龍頭。

卓勝微主要供應商是晶圓製造廠和封測廠，據市場推測，公司在第1季可能同樣在積極囤貨。新時代證券研報認為，在當前全行業產能緊缺情況下，卓勝微是為數不多具備大規模SOI供貨能力的廠商之一，公司已與全球多家知名的晶圓製造商、晶片封裝測試廠商達成戰略合作關係，保障成本優勢和產能供給，有望充分受益於行業高景氣。

韋爾股份披露的一季報也顯示，公司當季營收年增62.8%；淨利年增133.8%。

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