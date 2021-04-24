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首季結售匯順差885億美元
大陸國家外匯管理局昨（23）日發布，第1季累計結售匯順差885億美元，外匯局發言人王春英解讀，在這輪寬鬆貨幣政策下，大陸沒有積累過高的對外債務風險，市場風險緩釋能力不斷提升，還是有條件保持國際收支和外匯市場均衡。
數據顯示，大陸3月銀行結匯2,217億美元，售匯2,020億美元，結售匯順差197億美元。1至3月銀行累計結匯5,902億美元，累計售匯5,016億美元，累計結售匯順差885億美元。
王春英指出，從人民幣匯率角度來看，人民幣匯率彈性增強，這一點很關鍵，可以有效釋放市場壓力，防止單邊預期。而且不管從外匯遠期市場還是期權市場來看，自去年美國聯準會大規模寬鬆貨幣政策以來，衡量預期的指標都表現得比較穩定。
從人民幣匯率的角度來說，彈性增強、預期穩定，有利於隨時釋放壓力。
王春英表示，從國際收支來看，大陸的「防火牆」還是比較牢固的，這為抵禦外部衝擊提供更多的資源保障。
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