聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米攻AI晶片 擬投資黑芝麻

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

小米集團考慮投資上海AI晶片生產商黑芝麻智能科技，後者計畫新一輪融資至少人民幣15億元（約新台幣64.5億元）。

黑芝麻上一輪融資的投資方包括騰訊控股，公司最快明年在科創板上市。

彭博資訊引述知情人士稱，黑芝麻智能科技最快明年在科創板上市，在IPO之前，黑芝麻規劃至少還有一輪融資。

目前，小米公司已向數十家初創公司投資近數十億美元，打造其智慧手機和在線生態系統，但與黑芝麻的交易將象徵小米公司在宣布100億美元生產電動汽車的計畫以來，在汽車領域的最新賭注。

黑芝麻是一家專為汽車設計人工智慧晶片和系統的初創公司，主要客戶包括博世、上汽集團和比亞迪等大型汽車企業。

新浪財經報導，黑芝麻公司成立於2016年，是一家專注於圖像處理、感知算法和晶片上系統設計的人工智能公司，公司約有300名員工，其中80%從事研發工作。

小米聯合創始人雷軍上月宣布，小米將在未來十年投資100億美元生產電動汽車。

此舉意味著加入蘋果和華為等科技巨頭的行列，瞄準汽車行業，未來的汽車將變得越來越自動化和互聯化。消息指出，小米會把汽車組裝外包給代工製造商，這種模式和其智慧手機的製造也是一樣的。

目前越來越多大陸晶片製造商和科技巨頭尋求資金開發用於訓練人工智慧算法的半導體，這家初創公司就是其中之一。

電動汽車 半導體

延伸閱讀

電腦晶片需求量大增 英特爾首季營收超出預期

陸高價囤貨 進口半導體創紀錄

半導體生死戰（下）：美國禁令下，用「芯」良苦的中企們

陝西漢墓出土罕見大型陶倉還裝滿小米 網驚：吃了能成仙

相關新聞

立訊旗下上海電子廠大火 8死

大陸立訊精密旗下的勝瑞電子科技（上海）廿二日發生大火，延燒十七小時直到昨天清晨六點多才控制火勢，共造成八人死亡。央視報導...

大陸 全球最大外資流入國

大陸商務部外資司司長宗長青昨天表示，近五年服務業吸引外資年均增長百分之四點四，助力中國二○二○年成全球最大外資流入國。

嚴管網路直播 陸畫八條紅線

為整頓網路平台亂象，大陸網信辦、國家市場監管總局等七部門昨（23）日發布《網絡直播營銷管理辦法（試行）》，明確規範直播主...

小米攻AI晶片 擬投資黑芝麻

小米集團考慮投資上海AI晶片生產商黑芝麻智能科技，後者計畫新一輪融資至少人民幣15億元（約新台幣64.5億元）。

首季結售匯順差885億美元

大陸國家外匯管理局昨（23）日發布，第1季累計結售匯順差885億美元，外匯局發言人王春英解讀，在這輪寬鬆貨幣政策下，大陸...

卓勝微Q1淨利大增2.2倍

晶片荒加上產業內依舊強勁的需求，讓半導體製造商業績大增，射頻龍頭卓勝微22日晚間發布第1季淨利暴增224%；韋爾股份增長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。