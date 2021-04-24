小米攻AI晶片 擬投資黑芝麻

小米集團考慮投資上海AI晶片生產商黑芝麻智能科技，後者計畫新一輪融資至少人民幣15億元（約新台幣64.5億元）。

黑芝麻上一輪融資的投資方包括騰訊控股，公司最快明年在科創板上市。

彭博資訊引述知情人士稱，黑芝麻智能科技最快明年在科創板上市，在IPO之前，黑芝麻規劃至少還有一輪融資。

目前，小米公司已向數十家初創公司投資近數十億美元，打造其智慧手機和在線生態系統，但與黑芝麻的交易將象徵小米公司在宣布100億美元生產電動汽車的計畫以來，在汽車領域的最新賭注。

黑芝麻是一家專為汽車設計人工智慧晶片和系統的初創公司，主要客戶包括博世、上汽集團和比亞迪等大型汽車企業。

新浪財經報導，黑芝麻公司成立於2016年，是一家專注於圖像處理、感知算法和晶片上系統設計的人工智能公司，公司約有300名員工，其中80%從事研發工作。

小米聯合創始人雷軍上月宣布，小米將在未來十年投資100億美元生產電動汽車。

此舉意味著加入蘋果和華為等科技巨頭的行列，瞄準汽車行業，未來的汽車將變得越來越自動化和互聯化。消息指出，小米會把汽車組裝外包給代工製造商，這種模式和其智慧手機的製造也是一樣的。

目前越來越多大陸晶片製造商和科技巨頭尋求資金開發用於訓練人工智慧算法的半導體，這家初創公司就是其中之一。