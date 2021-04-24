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嚴管網路直播 陸畫八條紅線

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

為整頓網路平台亂象，大陸網信辦、國家市場監管總局等七部門昨（23）日發布《網絡直播營銷管理辦法（試行）》，明確規範直播主應年滿16周歲，並為網路直播畫出八條紅線，將直播營銷中的人、貨、場，台前幕後主體，線上線下等納入監管範圍，5月25日起施行。

路透報導，直播營銷人員和直播間運營者為自然人，需年滿16周歲；16周歲以上的未成年人申請成為直播營銷人員或者直播間運營者的，應當經監護人同意。對直播營銷活動相關廣告合規、直播營銷場所、互動內容管理、商品服務供應商信息核驗、消費者權益保護責任、網路虛擬形象使用提出要求。

直播營銷行為八條紅線包括，違反「網絡信息內容生態治理規定」第六條、第七條規定的；發布虛假或者引人誤解的信息，欺騙、誤導用戶；營銷假冒偽劣、侵犯知識產權或不符合保障人身、財產安全要求的商品；虛構或者篡改交易、關注度、瀏覽量、點讚量等數據流量造假。

《辦法》稱，對涉嫌違法違規的高風險營銷行為採取彈窗提示、違規警示、限制流量、暫停直播等措施。如騷擾、詆毀、謾罵及恐嚇他人，侵害他人合法權益；傳銷、詐騙、賭博、販賣違禁品等。

大陸網信辦稱，辦法旨在規範網路市場秩序，官方七部門建立健全線索移交、信息共享、教育培訓等工作機制，對嚴重違反法律法規的直播營銷市場主體名單實施信息共享，依法開展聯合懲戒。

網路直播 未成年 賭博

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