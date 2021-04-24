曉鳴董座 催生陸蛋雞第一股

大陸蛋雞第一股「曉鳴股份」4月13日在深交所創業板上市，首日上漲581.7%，這家公司獨樹一幟在賀蘭山下戈壁灘養雞，上市推手就是公司董事長魏曉明。

證券日報援引魏曉明表示，在賀蘭山下建養殖基地，「幾億元投到戈壁灘，有人認為不會有回報，但對養雞來說，荒無人煙的戈壁灘更加適合，更加安全。」

魏曉明1992年從寧夏大學農學院離職創業，但僅靠在大學賺的薪水是不夠的，他找了親戚朋友籌集資金，租了一座種雞場，「1992年創業實際上就是個體戶，也就是家庭農場，當時種雞場有3,000多羽種雞。」

一開始都是自己一個人幹活，沒有請工人；不但管飼料配方和採購，還身兼司機、銷售員的工作，後期才請了幾個工人，教配方做飼料，甚至培訓工人點疫苗，做免疫的工作。

賺到第一桶金後，魏曉明不斷投入再生產。小農場慢慢變為大農場，家庭農場模式變為企業模式，2000年曉鳴農牧承租寧夏回族自治區種禽廠，開始企業化運作。

魏曉明指出，養雞場位在寧夏賀蘭山下的一片戈壁，當時沒有水源，也沒有電，沒有路，建設成本和用工成本都比在郊區高得多，有很多人勸他不要冒險。

魏曉明在上大學期間，就體悟到西方畜牧業生物安全技術，對現代化養殖技術早有了想法，「寧夏賀蘭山東麓的荒漠土地資源很多，乾旱、荒漠、沙化，都是其他行業的劣勢，但對養雞產業來說恰恰是優勢。」

魏曉明表示，雖然投入巨大，但高大的賀蘭山能夠有效抵禦寒流，形成得天獨厚的蛋雞養殖地理條件，同時構成了養殖生物安全的天然屏障。

改制後的曉鳴農牧開始與資本市場接軌，2014年先是掛牌新三板，先後六次融資，連全球最大的農業公司正大集團都是公司的第二大股東，這些新股東帶來的不僅是資金，還有技術和管理優勢，還有聲譽。

魏曉明指出，這種聲譽也可以延續為商譽，公司在向國際知名糧商採購豆粕時，他們主動給我們信用帳期，主要是因公司前五大股東中有正大、大北農這樣知名的公司，而公司主要供應商也是國際知名公司，像正大、光明、華潤、天津農墾等這些客戶。

魏曉明採用國際高標準的動物福利養殖模式，「讓農場動物釋放天性、生活康樂，雞喜歡嬉戲，在養殖的時候，雞舍裡有一個棲架，雞可以上去，能運動，不像籠養雞一樣在籠子裡關著。」