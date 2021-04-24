李波躍人行最年輕副行長

離開兩年多後，前重慶市副市長李波4月13日回歸中國人民銀行，出任副行長，這也是人行首位「70後」副行長，48歲的李波成了人行最年輕領導。

新官上任不到一周，李波19日代表人行出席博鰲亞洲論壇，少見地公開表態對比特幣等加密資產的定性和監管方向。

李波強調，加密資產本身不是貨幣，而是另類投資品，投資的選項。他還透露，隨著比特幣得到越來越多的市場關注，人行正研究對比特幣、穩定幣的監管規則，以確保資產的投機不會造成嚴重的金融風險。

除了財金，李波也具有法律專業。在中國人民大學國際經濟系畢業後赴美深造，拿到波士頓大學經濟碩士，先後在史丹佛大學經濟、哈佛大學職業法律取得雙料博士。

2004年6月李波做出人生重大抉擇，他以美國歸僑的身分，進入中國人民銀行工作。從條法司副司長起步，四年後，年僅36歲升任司長，成為正廳局級幹部，仕途一帆風順。

2004年6月至2018年8月，李波在人行持續14年歷練，參與了國有商業銀行股份制改革、跨境貿易人民幣結算試點、人民幣匯率形成機制改革等工作，並參與了《反洗錢法》、《外匯管理條例》、《徵信管理條例》等法律法規的起草或修訂工作。

人行同事對李波的評價是低調務實，特別的是，他飲食以素食為主，甚至「清淡到難以想象」，自制力令人印象深刻，而平時鍛煉就是打網球。

2018年8月李波離開人行和金融系統，出任中國僑聯副主席。看似離開專業領域，其實，他晉升副部級，仕途更上一層樓。

中國僑聯是全國性的一級人民團體，是大陸全國政協的組成單位。也因僑聯的群眾工作、參政議政搭橋，李波在2019年9月出任重慶市政府副市長，成為重慶有史以來最年輕的副市長。

李波是重慶榮昌人，從中央空降地方，在故鄉分管商務、外經外貿、地方金融監管和金融工作等。

去年受新冠疫情影響，餐飲等消費企業受損嚴重。為提振餐飲業消費信心，李波7月曾帶頭「下館子」，一行人點了重慶火鍋，邊吃邊讚：味道非常好，非常解饞！用行動替餐飲業疫情防控背書，鼓勵帶動消費。

今年3月31日，李波辭去重慶副市長職務。隨後人事令發，成為人行領導班子中最年輕的新血。