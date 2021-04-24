聽新聞
test
0:00 / 0:00

李波躍人行最年輕副行長

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
中國人民銀行副行長李波（網路照片）
中國人民銀行副行長李波（網路照片）

離開兩年多後，前重慶市副市長李波4月13日回歸中國人民銀行，出任副行長，這也是人行首位「70後」副行長，48歲的李波成了人行最年輕領導。

新官上任不到一周，李波19日代表人行出席博鰲亞洲論壇，少見地公開表態對比特幣等加密資產的定性和監管方向。

李波強調，加密資產本身不是貨幣，而是另類投資品，投資的選項。他還透露，隨著比特幣得到越來越多的市場關注，人行正研究對比特幣、穩定幣的監管規則，以確保資產的投機不會造成嚴重的金融風險。

除了財金，李波也具有法律專業。在中國人民大學國際經濟系畢業後赴美深造，拿到波士頓大學經濟碩士，先後在史丹佛大學經濟、哈佛大學職業法律取得雙料博士。

2004年6月李波做出人生重大抉擇，他以美國歸僑的身分，進入中國人民銀行工作。從條法司副司長起步，四年後，年僅36歲升任司長，成為正廳局級幹部，仕途一帆風順。

2004年6月至2018年8月，李波在人行持續14年歷練，參與了國有商業銀行股份制改革、跨境貿易人民幣結算試點、人民幣匯率形成機制改革等工作，並參與了《反洗錢法》、《外匯管理條例》、《徵信管理條例》等法律法規的起草或修訂工作。

人行同事對李波的評價是低調務實，特別的是，他飲食以素食為主，甚至「清淡到難以想象」，自制力令人印象深刻，而平時鍛煉就是打網球。

2018年8月李波離開人行和金融系統，出任中國僑聯副主席。看似離開專業領域，其實，他晉升副部級，仕途更上一層樓。

中國僑聯是全國性的一級人民團體，是大陸全國政協的組成單位。也因僑聯的群眾工作、參政議政搭橋，李波在2019年9月出任重慶市政府副市長，成為重慶有史以來最年輕的副市長。

李波是重慶榮昌人，從中央空降地方，在故鄉分管商務、外經外貿、地方金融監管和金融工作等。

去年受新冠疫情影響，餐飲等消費企業受損嚴重。為提振餐飲業消費信心，李波7月曾帶頭「下館子」，一行人點了重慶火鍋，邊吃邊讚：味道非常好，非常解饞！用行動替餐飲業疫情防控背書，鼓勵帶動消費。

今年3月31日，李波辭去重慶副市長職務。隨後人事令發，成為人行領導班子中最年輕的新血。

李波

延伸閱讀

文科生、理科生究竟誰誤國？ 人民銀行論文掀波

FT：中國央行有意掌控螞蟻集團的消費信貸資料

比特幣疲軟也不怕 撼訊、麗臺、映泰早盤亮燈漲停

歐盟商會近40企業 看好重慶商機

相關新聞

立訊旗下上海電子廠大火 8死

大陸立訊精密旗下的勝瑞電子科技（上海）廿二日發生大火，延燒十七小時直到昨天清晨六點多才控制火勢，共造成八人死亡。央視報導...

大陸 全球最大外資流入國

大陸商務部外資司司長宗長青昨天表示，近五年服務業吸引外資年均增長百分之四點四，助力中國二○二○年成全球最大外資流入國。

嚴管網路直播 陸畫八條紅線

為整頓網路平台亂象，大陸網信辦、國家市場監管總局等七部門昨（23）日發布《網絡直播營銷管理辦法（試行）》，明確規範直播主...

小米攻AI晶片 擬投資黑芝麻

小米集團考慮投資上海AI晶片生產商黑芝麻智能科技，後者計畫新一輪融資至少人民幣15億元（約新台幣64.5億元）。

首季結售匯順差885億美元

大陸國家外匯管理局昨（23）日發布，第1季累計結售匯順差885億美元，外匯局發言人王春英解讀，在這輪寬鬆貨幣政策下，大陸...

卓勝微Q1淨利大增2.2倍

晶片荒加上產業內依舊強勁的需求，讓半導體製造商業績大增，射頻龍頭卓勝微22日晚間發布第1季淨利暴增224%；韋爾股份增長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。