人行：防範利用虛擬貨幣等跨境賭博

中國人民銀行今（23）日召開打擊治理跨境賭博工作會議，副行長范一飛指出，針對「跑分平台」、電商平台涉賭等重點問題，以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題，針對性加強風險防範處置。

信報財經報導，范一飛指出，2020年以來，各單位緊抓「資金鏈」治理工作主線，結合實際靠前布局、主動作為，帳戶核查、風險整治、平台建設、線索移送、案件協辦等各項工作齊頭並進，推動打擊治理跨境賭博「資金鏈」取得階段性成效。

范一飛稱，下一步要積極應用大數據、雲計算、機器學習等金融科技手段，針對性加強客戶身份識別、可疑交易監測處置工作。雖然當前涉賭「資金鏈」治理工作取得一定成績，但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制，打擊治理工作面臨形勢依然複雜嚴峻。