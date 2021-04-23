小米、OPPO、騰訊等5家App商 被工信部點名整改

大陸工信部今（23）日在官方微博公告，關於侵害用戶權益行為的應用程式（App）於首季檢測中，騰訊應用寶、小米應用商店、OPPO軟體商店、華為應用市場和vivo應用商店均被點名，被要求整改。

信報財經報導，工信部稱，調查近期手機應用軟體中，有93款APP未完成整改。在廣東省通信管理局檢查中，有45款APP未完成整改。

其中，在2021年第1季檢測中，騰訊應用寶、小米應用商店、OPPO軟件商店、華為應用市場和vivo應用商店發現問題數量分別占14.2%、13.8%、12.8%、11.3%和11.1%，存在上架審核不嚴格，存量問題清理不徹底，登記核驗App開發運營者信息不準確，誤導用戶下載等問題。

大陸工信部已督促相關平台企業全面整改，嚴格落實企業主體責任。