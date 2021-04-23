快訊

法國警局驚爆割喉命案！女職員傷重不治 嫌犯遭警擊斃

短命婚撐不過三年 前田敦子離了家暴尪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米、OPPO、騰訊等5家App商 被工信部點名整改

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸工信部要求騰訊應用寶、小米應用商店、OPPO軟體商店、華為應用市場和vivo應用商店，涉及誤導用戶下載等問題，需要整改。百度圖庫
大陸工信部要求騰訊應用寶、小米應用商店、OPPO軟體商店、華為應用市場和vivo應用商店，涉及誤導用戶下載等問題，需要整改。百度圖庫

大陸工信部今（23）日在官方微博公告，關於侵害用戶權益行為的應用程式（App）於首季檢測中，騰訊應用寶、小米應用商店、OPPO軟體商店、華為應用市場和vivo應用商店均被點名，被要求整改。

信報財經報導，工信部稱，調查近期手機應用軟體中，有93款APP未完成整改。在廣東省通信管理局檢查中，有45款APP未完成整改。

其中，在2021年第1季檢測中，騰訊應用寶、小米應用商店、OPPO軟件商店、華為應用市場和vivo應用商店發現問題數量分別占14.2%、13.8%、12.8%、11.3%和11.1%，存在上架審核不嚴格，存量問題清理不徹底，登記核驗App開發運營者信息不準確，誤導用戶下載等問題。

大陸工信部已督促相關平台企業全面整改，嚴格落實企業主體責任。

廣東

延伸閱讀

打造信義區城市花庭！OPPO Reno5 Z品牌快閃店美拍一波

陝西漢墓出土罕見大型陶倉還裝滿小米 網驚：吃了能成仙

原合作開發商轉由騰訊收購 亞馬遜取消以《魔戒》原著改編的遊戲作品

疑與騰訊談判破裂 亞馬遜《魔戒》改編遊戲新作告吹

相關新聞

可口可樂前工程師盜商業機密 傳涉陸「千人計畫」

美國可口可樂公司前華裔工程師尤曉蓉（Xiaorong You），因盜取飲品罐塗漆技術並售予大陸企業，22日被田納西州的法...

棉花、番茄被禁 新疆對美出口額首季卻暴漲113%

美國頻打新疆牌，禁止進口新疆棉花和番茄，不過大陸海關總署「打臉」，今年第1季新疆對美國直接出口不減反增，翻了一倍多，儘管...

小米、OPPO、騰訊等5家App商 被工信部點名整改

大陸工信部今（23）日在官方微博公告，關於侵害用戶權益行為的應用程式（App）於首季檢測中，騰訊應用寶、小米應用商店、O...

呷哺呷哺旗下「湊湊」台籍CEO張振緯離職 創業對打東家

台資背景的大陸火鍋第一股呷哺呷哺公告證實，旗下品牌「湊湊」台籍CEO張振緯離職。《證券日報》報導，張振緯表示離職是因為自...

人行：防範利用虛擬貨幣等跨境賭博

中國人民銀行今（23）日召開打擊治理跨境賭博工作會議，副行長范一飛指出，針對「跑分平台」、電商平台涉賭等重點問題，以及利...

人民幣3月全球支付占比2.49% 創5年半新高

環球銀行金融電信協會（SWIFT）22日發表最新報告指出，人民幣在今年3月繼續保持全球第5大活躍貨幣的地位，占全球支付總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。