呷哺呷哺旗下「湊湊」台籍CEO張振緯離職 創業對打東家

台資背景的大陸火鍋第一股呷哺呷哺公告證實，旗下品牌「湊湊」台籍CEO張振緯離職。《證券日報》報導，張振緯表示離職是因為自己的創業需求，並表示目前已接受頂級資本人民幣1.5億元的天使投資，依然是賣火鍋，勢必對打老東家。

呷哺呷哺定位為吧臺式速食火鍋，主打高性價比的快速用餐；湊湊則主打高端火鍋市場，強調輕奢體驗。從客單價比較，2020年呷哺呷哺主品牌客單價人民幣62.3元，湊湊客單價為人民幣126.6元，相差超過2倍。

來自台灣的張振緯曾在多加連鎖餐飲企業擔任高管，2014年加入呷哺呷哺，任職兩年後一手創辦湊湊品牌，創始團隊來自台灣。過去4年，湊湊平均每11天開一家新店，創下了大陸餐飲直營門店最快的增速。

不過，呷哺呷哺2020年年報顯示，收入人民幣54.55億元，年減9.5%；稅後利潤總額人民幣1148.5萬元，減少高達96%。其中，湊湊增收不增利。

張振緯離職，呷哺呷哺在公告中表示，後續湊湊品牌的管理，將暫時直接向集團董事長賀光啟彙報，直到新的CEO上任。賀光啟則表示，湊湊未來將以高端品牌的形象，帶領集團旗下的其他品牌一起走向海外市場。

不過，呷哺呷哺並未放緩轉形、擴張腳步，去年10月在北京推出首家LIGHT-STYLE輕奢品牌升級店，主打輕奢和網紅風格，區別傳統火鍋重口味，整體產品在臺灣火鍋的基礎上進行改良。同時，呷哺呷哺也搶進新茶飲，推出茶飲品牌——茶米茶。向輕正餐轉型，探索輕奢品牌和茶飲品牌的第二曲線。