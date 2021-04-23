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華為、賽力斯合作電動車 2日訂單突破3,000單
大陸新能源車企賽力斯今（23）日公布，截止22日24時，由華為攜手賽力斯開發的雙電機四驅轎跑SUV「賽力斯華為智選SF5」，兩日訂單已突破3,000單。
「賽力斯華為智選SF5」於4月19日上海國際車展上發布。該車搭載1.5T四缸增程器，通過純電與汽油發電兩種方式供能。2021年4月20日，賽力斯華為智選SF5正式入駐位於上海的華為體驗店。
新浪財經報導，華為常務董事、消費者業務CEO余承東日前表示，此舉開創消費電子行業和汽車行業的先河。未來，華為不僅可以提供領先的ICT智能汽車解決方案，幫助車企造好車，還可以通過在消費電子行業積累的高端品牌運作、營銷經驗及銷售網路，幫助車企賣好車。
賽力斯是大陸的新能源車企之一，五年前，賽力斯一直深耕增程技術領域，擁有1,000多項全球技術專利，是大陸首家自主掌控全球領先的三電核心技術的企業。賽力斯也是極少數擁有自建工廠、沒有採用代工模式的新能源車企。
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