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可口可樂前工程師盜商業機密 傳涉陸「千人計畫」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國可口可樂公司前華裔工程師尤曉蓉（Xiaorong You），因盜取飲品罐塗漆技術並售予大陸企業，22日被田納西州的法院判處盜竊商業機密、經濟間諜，以及電信詐騙罪名成立，將於今年11月判刑。路透
美國可口可樂公司前華裔工程師尤曉蓉（Xiaorong You），因盜取飲品罐塗漆技術並售予大陸企業，22日被田納西州的法院判處盜竊商業機密、經濟間諜，以及電信詐騙罪名成立，將於今年11月判刑。路透

美國可口可樂公司前華裔工程師尤曉蓉（Xiaorong You），因盜取飲品罐塗漆技術並售予大陸企業，22日被田納西州的法院判處盜竊商業機密、經濟間諜，以及電信詐騙罪名成立，將於今年11月判刑。

香港經濟日報報導，尤曉蓉被指利用相關技術在大陸開設企業，獲大陸政府資助數百萬美元，當中包括「千人計畫」的獎金。「千人計畫」是大陸的海外高層次人才引進計畫，近年多名與計畫有關的大陸學者在美國涉間諜等罪名被捕及起訴，該計劃目前已在大陸官方機構的欄目上消失。

大陸外交部曾表示，該計畫旨在促進國際人才流動、鼓勵科技合作，大陸取得的科技成就一不靠偷，二不靠搶，呼籲美國摒棄冷戰思維。

美國司法部指，59歲的尤曉蓉是美國公民，被指在可口可樂以及在伊士曼化學公司 (Eastman Chemical Company) 工作期間，盜竊製作飲品罐的無雙酚A（BPA-free) 塗料配方。該配方由伊士曼與多間公司聯合研發，研究成本高達1.2億美元。證據表明，事件還是計畫地讓大陸政府、山東省和威海市獲益。

一些企業長期雙酚A噴塗食品和飲料罐的內壁，防止容器腐蝕，該技術的研發非常昂貴且耗費時間，但存在健康隱患。

雙酚 可口可樂

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