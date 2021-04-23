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昆山新任台辦主任趙姝：推進同等待遇落地落實

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
昆山市台協會會長宗緒惠一行21日拜會昆山新任台辦主任趙姝。圖源：昆山市台協會公眾號
昆山市台協會會長宗緒惠一行21日拜會昆山新任台辦主任趙姝。圖源：昆山市台協會公眾號

台商在大陸投資最密集的江蘇昆山，市台辦主任趙姝新官上任，趙姝表示，擔任市台辦主任，是新的起點、新的征程、新的考驗。問需台企台胞，將擦亮「昆山服務」，推進同等待遇落地落實，推動昆台交流融合發展不斷深入。

卸下市台辦主任的何蓉蓉，是昆山台商的老朋友，四月初蘇州發布領導幹部任前公示，台商對她更上一層樓都寄予肯定和祝福，何蓉蓉新任昆山市周市鎮人大常委會主任。

昆山市台協會會長宗緒惠一行21日拜會昆山新任台辦主任趙姝。趙姝表示，市台協會要繼續發揮政府與台企台胞之間的橋樑紐帶作用，引導台資企業積極搶抓長三角一體化發展等重大機遇，加快推動產業智慧化改造和數位化轉型；要加強與長三角中心城市台協會溝通交流。

趙姝在昆山歷任昆山高新區招商服務局副局長、科技與智慧財產權局局長，接任市台辦，趙姝強調，將為台資企業在昆發展、台青在昆創業、台胞在昆生活創造最優環境。

昆山市台協會會長宗緒惠一行21日拜會昆山新任台辦主任趙姝。圖源：昆山市台協會公眾號
昆山市台協會會長宗緒惠一行21日拜會昆山新任台辦主任趙姝。圖源：昆山市台協會公眾號
昆山新任台辦主任趙姝。圖源：昆山市台協會公眾號
昆山新任台辦主任趙姝。圖源：昆山市台協會公眾號

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