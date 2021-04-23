陸對網路直播列8條紅線 「人、貨、場」統統納入監管

大陸對互聯網企業和平台亂象整治力度一直加大。大陸國家市場監館總局等七部門23日聯合發布網路直播行銷管理辦法（簡稱辦法），為網路直播行銷畫出8條紅線，並將網路直播行銷中的「人、貨、場」，「幕前幕後」各類主體，「線上線下」各項要素納入監管範圍。

據大陸網信辦網站消息指出，直播營銷人員和直播間運營者為自然人的，應當年滿16歲，明確直播行銷行為8條紅線，對直播間5個重點環節管理，對直播行銷活動相關廣告合規、直播行銷場所、互動內容管理、商品服務供應商資訊核驗、消費者權益保護責任、網路虛擬形象使用提出明確要求。

「辦法」稱，直播平台應當建立健全風險辨識模型，對涉嫌違法違規的高風險行銷行為採取彈出式提醒、違規警示、限制流量、暫停直播等措施。

直播行銷行為8條紅線包括：違反「網絡信息內容生態治理規定」第六條、第七條規定的；發布虛假或引人誤解的訊息，欺騙、誤導用戶；行銷假冒偽劣、侵犯智慧財產權或不符合保障人身、財產安全要求的商品；虛構或篡改交易、關注度、瀏覽量、點讚量等數據流量造假。

知道或應當知道他人存在違法違規或高風險行為，仍為其推廣、引流；騷擾、詆毀、謾罵及恐嚇他人，侵害他人合法權益；傳銷、詐騙、賭博、販賣違禁品及管制物品等；其他違反國家法律法規和有關規定的行為。

網信辦稱，頒布該辦法目的在規範網路市場秩序，促進新型態健康有序發展，大陸七部門建立健全線索移交、資訊共享、會商研判、教育培訓等工作機制，加強對行業協會商會的指導，對嚴重違反法律法規的直播行銷市場主體名單實施資訊共享，依法開展聯合懲戒。

同時，「辦法」完善了民事、行政和刑事法律責任相銜接的體系化規定，違反本辦法，給他人造成損害的，依法承擔民事責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由大陸網信辦等相關主管部門依據各自職責依照相關法律法規予以處理，該辦法自5月25日起施行。

由於受疫情影響，去年大陸直播電商進入「全民直播」時代，天眼查專業版數據顯示，截至去年7月30日，大陸有超過1.8萬家直播相關企業，直播風氣也吹到資本市場，超過100家上市公司爭相入局。