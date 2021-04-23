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棉花、番茄被禁 新疆對美出口額首季卻暴漲113%

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
圖源：觀察者網
圖源：觀察者網

美國頻打新疆牌，禁止進口新疆棉花和番茄，不過大陸海關總署「打臉」，今年第1季新疆對美國直接出口不減反增，翻了一倍多，儘管封禁棉花，也缺乏高價商品，但最大宗的出口商品是抗癌藥物的化合物，其次是氨基酸。這表明美國供應鏈要「去新疆化」，說得到做不到。

《南華早報》報導，據大陸海關總署統計，今年前三個月新疆對美出口額比去年首季增長113%，達6440萬美元。在美國政府發布新疆棉花禁令，後有H&M、Nike等企業抵制新疆棉花下，新疆產品輸美依舊翻倍成長。

觀察者網報導，即便是跟疫情發生前的2019年第1季金額約4372萬美元相比，新疆對美出口額增長了近五成達46.5%。

越制裁、新疆對美出口越增長，讓行業分析師也感到困惑與不解，觀察者網報導，從新疆首季對美出口清單中看出，除了價值幾十萬美元的服裝之外，棉花產品也確實沒有出現在其中。

而新疆對美出口的主要是化工產品和工業混合品，缺乏高價商品，其中最大宗的出口商品是一種廣泛用於抗癌藥物的化合物，其次是氨基酸。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易負責人尼克·馬里奧（Nick Marro）看到了新疆對美出口的另一面，他表示，反映出小規模的貿易量激增，對美國客戶而言，供應鏈被「去新疆化」恐將是痛苦的過程。

新疆棉 海關 抗癌

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