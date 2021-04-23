大陸外管局：Q1外資淨增持陸債券633億美元 趨勢將持續

大陸國家外匯管理局副局長王春英23日表示，第一季外資淨增持大陸境內債券633億美元，較上季增長11%，其中，3月分外資增持大陸境內債券33億美元。

澎湃新聞報導，王春英在大陸國新辦新聞發布會上指出，雖然3月比1到2月的歷史高位有所減少，但比2019年和去年同期都有所增長，目前看外資增持的整體趨勢應該還會持續。

大陸國家外匯管理局指出，從債券市場本身的角度來說，大陸債券市場具有外資增配的發展空間。未來大陸的債券市場會持續對外開放，債券市場的國際接受度和兼容性都會進一步提升，外資占比還有較大的提高空間。

王春英還指出，當前全球是負利率的環境，人民幣債券比較高的收益率，為境外投資者提供了非常好的回報，還提供了非常好的資產多元化組合選擇。截至4月22日，中美10年期的國債收益率利差是1.6個百分點，處於歷史上的中高水準。

同時，由於人民幣債券的境外投資者還是以境外央行、主權基金為主，它們投資風格穩健，都是追求人民幣資產的長期配置價值，大陸債券市場能保持對外資吸引的另一個理由就是，人民幣資產呈現一定的避險資產屬性。

王春英認為，整體來看，市場上這些階段性的變化和調整，不會改變大陸債券市場對外開放的大格局，也不會改變境外投資者對大陸債券長期投資的意願。