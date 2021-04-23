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陸外管局：中長期估大陸外匯市場平穩運行 基礎穩固

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家外匯管理局副局長王春英23日表示，中長期來看大陸外匯市場會保持平穩運行，基礎依然穩固。（圖／取自國新網）
大陸國家外匯管理局副局長王春英23日表示，中長期來看大陸外匯市場會保持平穩運行，基礎依然穩固。（圖／取自國新網）

大陸國家外匯管理局副局長王春英23日表示，今年以來人民幣匯率整體穩定，呈現出窄幅波動、雙向波動特徵；中長期來看大陸外匯市場會保持平穩運行，基礎還是穩固的。

王春英在23日舉行的大陸國新辦發布會上指出，第一季大陸售匯率整體穩定，企業跨境融資穩中有增；結匯率略有增長，企業外匯存款穩步增加。

她還指出，在涉外經濟保持活躍的情況下，第一季大陸外匯跨境收支順差1,005億美元，企業合理安排相關資金，一部分結匯，一部分以存款形式持有。

大陸國家外匯管理局稍早公布數據顯示，3月大陸銀行結售匯順差197億美元；1到3月銀行累計結售匯順差885億美元。3月銀行代客涉外收付款順差393億美元，1到3月銀行累計代客涉外收付款順差1213億美元。

此外，對於最近大宗商品價格上漲，王春英表示，這個問題值得高度重視，從外管局角度，更關心進口支付增加，對國際收支的影響。

她說，第一季大陸進口有所增長，但是出口也實現了不錯的增長，貨物貿易實現了人民幣7600億的順差，高於前2年的平均水準，因此在這種情況下，第一季大陸經常帳戶是維持基本平衡、小幅順差的格局，國際收支整體狀況還是健康的。

外匯 人民幣

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