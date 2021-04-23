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和碩退出…立訊旗下上海勝瑞電子大火 17小時8人失聯

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
勝瑞電子大火救援現場。圖源：上觀新聞
勝瑞電子大火救援現場。圖源：上觀新聞

上海金山勝瑞電子22日下午發生火災，大火延燒17小時，今〈23〉日清晨六點多火勢終於被控制。中新經緯報導，勝瑞電子為立訊精密旗下孫公司，目前全場進行火災善後，生產線全部停工。

經初步調查，有8人失聯，其中6名為企業相關人員，2名為消防救援人員，火災現場消防機器人仍在搜救失聯人員。

據大陸台商經貿網報導，勝瑞電子原本是和碩集團旗下鎧勝控股子公司，2011年在上海設廠成立，從事設計、研發、生產精沖模，設計、生產非金屬製品模具，生產3C電子產品用耐高溫絕緣材料成型件、五金沖壓零件、鉚釘、轉軸。

勝瑞電子之前曾因違反安全管理規定被處罰，股城網報導，立訊精密是在今年2月，透過旗下控股的日鎧電腦入股勝瑞電子，持股比例為48%，原股東RIH LI INTERNATIONAL LIMITED退出。

據瞭解，RIH LI INTERNATIONAL LIMITED〈日麗國際〉是和碩子公司；和碩合併子公司機殼廠鎧勝後，今年1月28日引進立訊入股鎧勝，市場認為和碩、立訊聯盟儼然成形，也使得鎧勝旗下最大機殼事業體日鎧主導權由立訊接手。

勝瑞電子大火延燒17小時。圖源：瀟湘晨報
勝瑞電子大火延燒17小時。圖源：瀟湘晨報
勝瑞電子災後，生產線全部停工。圖源：楚天都市報
勝瑞電子災後，生產線全部停工。圖源：楚天都市報

火災 上海 立訊

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