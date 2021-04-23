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陸快遞一哥順豐控股Q1虧逾43億 公司財務負責人將調任

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸快遞業一哥順豐控股今年首季虧損人民幣9.89億元。（圖／取自界面新聞）
大陸快遞業一哥順豐控股今年首季虧損人民幣9.89億元。（圖／取自界面新聞）

大陸快遞業一哥順豐控股之前發出預虧警報後，22日晚間公布第一季財報，今年首季虧損人民幣9.89億（約新台幣43.41億），而去年同期為盈利人民幣9.07億元。公司同時宣布，財務負責人伍瑋婷將調任，轉任公司物流產業園資本運作顧問。

路透報導，財報顯示，順豐控股第一季實現營業收入人民幣426.2億，較去年同期增長27%。之前該公司發布的3月快遞服務業務經營簡報則顯示，3月實現速運物流業務營收人民幣137.92億，較去年同期增長13.39%；供應鏈業務營收8.38億元，增長80.22%。

公司還指出，董事會於近日收到伍瑋婷繳交的工作調任通知。伍瑋婷因個人原因，申請自24日起辭去公司財務負責人、副總經理等職務，其將繼續擔任公司董事職務，同時公司將聘任伍瑋婷為公司物流產業園資本運作顧問。

順豐控股之前預計第一季虧損人民幣9到11億元，因公司業務量增速迅猛導致「速運多環節出現產能瓶頸」，公司從去年第四季開始增加臨時資源投入以承接增量，致使去年第四季和今年第一季成本承壓。

公告稱，去年疫情一定程度上延緩了公司資本性開支投入節奏，而公司業務量增速迅猛，導致速運多環節出現產能瓶頸。公司自去年第四季開始加大資本性開支投入，預計在今年第二季可進一步緩解產能瓶頸壓力，在下半年開始釋放規模效益。

在順豐控股召開的2020年度股東大會上，公司董事長、總經理王衛就今年第一季業績預計虧損致歉。

順豐控股22日收報人民幣63.18元（約新台幣277.36元），過去一個月下跌25.67%。

人民幣 疫情

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