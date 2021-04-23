陸擴大開放服務業 天津、上海、海南、重慶納入試點

大陸商務部今〈23〉日宣布，服務業擴大開放新增天津、上海、海南、重慶4省市納入綜合試點。商務部外資司司長宗長青在新聞發佈會上表示，將以北京和4省市形成「1+N」的試點格局，更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放。

天津、上海、海南、重慶開展服務業擴大開放綜合試點，合計明確了203項試點任務。宗長青表示，在產業開放方面，設置充分競爭、有限競爭、自然壟斷領域競爭性業務、特定領域服務業4個類別，將科技、金融、教育等12類重點服務行業分別納入，分類施策，提出試點任務111項。

其中，對外資開放方面有支持設立外商獨資財務公司、放寬外商捐資舉辦非營利性養老機構的民辦非企業單位准入、允許外商投資旅行社經營出境遊業務（赴台除外）、允許外資銀行參與進出口環節稅款繳納和保函業務等。

對內外資同等適用的政策措施有：探索取消商業特許經營備案、優化營業性演出審批管理、深化屬地網路遊戲內容審核試點、支援符合條件的金融機構獲得結售匯業務及衍生品交易業務資格等。

在區域發展方面，提出33項試點任務，如在京津冀共建產業園區和科技成果轉化聯盟、實行環渤海深水港口錨地共用共用；在上海的虹橋商務區提供跨境發債、跨境並購服務，在浦東軟體園佈局3D列印、大資料產業和數位貿易；在重慶口岸建設西部陸海新通道集裝箱共用調撥體系、探索建立中歐班列定價協商相關機制等。

在體制機制建設方面，提出23項試點任務，如試行跨境服務貿易負面清單管理模式；與一帶一路沿線國家開展國際貿易單一窗口合作；下放中資郵輪、國際客輪運輸相關業務的許可許可權；全面實行不動產登記、交易和繳稅線上線下一窗受理、並行辦理等。

在政策和要素保障方面，提出36項試點任務，提供資金和資料流程動、人才服務、智慧財產權保護等方面支持如探索允許符合條件的境外人員擔任法定機構、事業單位、國有企業的法定代表人；試點開展外籍人才配額管理制度，探索推薦制人才引進模式；優化高新技術企業認定程式；探索建設離岸科技創新中心等。