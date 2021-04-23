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人民幣即期匯率連九升

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

人民幣對美元即期匯率昨（22）日收6.4888元兌1美元，升值65基點，創逾一個半月新高。這是人民幣即期匯率連續九個交易日升值，從4月12日的6.55附近一路升破6.49關口。

澎湃新聞報導，反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元同樣連續走高，逼近6.48元關口。官方人民幣中間價則連續八個交易日升值收6.4902元，一個月來首度升破6.5整數關口，升值144個基點。

外匯交易員稱，美債收益率漲勢消退降低美元吸引力，美元指數重新跌向91關口支撐，加上結匯需求旺盛，人民幣順勢走升。但總體上來看，無論是人民幣即期匯率還是離岸人民幣匯率，升值的幅度都不及美元貶值的幅度。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席大陸經濟學家汪濤預計，在多個基本面因素的支撐下，人民幣匯率可能大致回穩、對美元繼續保持強勢。不過，部分支撐因素可能不如去年有利。

人民幣 外匯

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