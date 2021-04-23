聽新聞
test
0:00 / 0:00

錢太多 港拆借利率11年新低

經濟日報 / 記者林則宏／綜合報導

財新網指出，在熱錢大量流入下，香港銀行公會公布的港幣1個月同業拆借利率（Hibor）20日跌破0.1%後，創2010年5月以來新低，22日又來到0.09161，再創11年新低。

報導稱，在經歷社會動盪和新冠肺炎疫情的雙重打擊下，國際投資人曾大舉撤離香港，如今因大陸經濟復甦、大量大陸指標性企業前往香港上市，以及美國持續量化寬鬆，促使國際投資人將目光重新轉向資金成本低廉，但增長潛力巨大的亞洲市場。早前一度瀕臨「見底」的香港銀行體系總結餘不僅早已升回，甚至還遠高過危機前的水位。

銀行體系總結餘是衡量香港銀行間流動性的主要指標，數字越高代表香港銀行業的流動性越充裕，資金借貸成本越低。

根據香港金融管理局的數據，今年4月20日的總結餘為港幣4,574.65億元，較一年前不到港幣540億元的階段性低位增長近7.5倍。

財新網指出，香港市場資金之所以能從早前大量外流，轉為如今熱錢氾濫，多家指標性大陸企業，如農夫山泉、京東健康、京東集團相繼前往香港上市或第二上市「功不可沒」。　　

原定去年底在滬港兩地上市的螞蟻集團，計劃在H股募資逾港幣1,300億元，不僅獲得國際資金爭相認購，還收到155萬份散戶認購申請，一舉打破工商銀行14年前IPO創下的紀錄。

財新網稱，儘管螞蟻集團上市案最後被喊停，但湧入香港的國際資金並未因此離場。

今年2月大陸短影音龍頭「快手」在香港上市，抖音母公司「字節跳動」等獨角獸也計劃在香港IPO，都是吸引游資持續駐守香港的原因之一。

財新網表示，熱錢「紮堆」壓低拆息，也進一步鞏固香港的房市。香港房仲業者中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行間拆借利率下跌意味市場實際貸款利率將進一步走低，預計一個月Hibor仍將徘徊在0.1%上下，這有助於減輕購房者還貸壓力，對香港樓巿繼續帶來正面支持。

與此，港幣也已重歸強勢，港幣對美元匯率早前還一度緊貼7.75的強方兌換保證。

新加坡大華銀行預期，隨著香港經濟逐漸復甦，港匯在2021年剩餘時間將重回7.75水平。

香港 新冠肺炎

延伸閱讀

中國華大基因 檢測香港COVID-19病毒又出問題

香港第一季失業率6.8% 微幅下跌

陸委會提5因素 作為觀察香港「內地城市化」指標

資金氾濫 港元1個月同業拆借利率跌至11年新低

相關新聞

陸高價囤貨 進口半導體創紀錄

大陸海關總署發布的數據顯示，大陸三月進口價值三百五十九億美元的半導體，金額創單月新高。這顯示在大陸半導體行業內，已經開始...

單身經濟 催生大陸消費新業態

走進濟南高新區一家「一人食」火鍋店，相鄰座位之間都安裝了可移動擋板，「面壁」而食的小火鍋，找座、下單、結賬、加湯、拿蘸醬...

台資高地 昆山對日招商 3年行動

除了「台資高地」這張王牌，有大陸「最強縣級市」之稱的昆山還在加碼「日資高地」，21日啟動深化對日招商三年行動，提出要圍繞...

新能源二手車 東部一線城市搶手

中國大陸二手車在線拍賣平台天天拍車大數據研究院21日發布「2021Q1二手車大數據」顯示，與燃油車相比，新能源車呈現出置...

「京」動2.0啟動 台灣商家可開網店

疫情因素讓全球線上消費的持續增長，經過統計，2020年大陸跨境電商出口同比增長40.1%。當中的京東公布數據顯示，去年海...

福州首屆數博會25日登場

首屆中國（福州）國際數字產品博覽會（簡稱數博會）將於4月25日-27日在福建省福州市舉辦。近年來，數字經濟、數字產業強勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。