錢太多 港拆借利率11年新低

財新網指出，在熱錢大量流入下，香港銀行公會公布的港幣1個月同業拆借利率（Hibor）20日跌破0.1%後，創2010年5月以來新低，22日又來到0.09161，再創11年新低。

報導稱，在經歷社會動盪和新冠肺炎疫情的雙重打擊下，國際投資人曾大舉撤離香港，如今因大陸經濟復甦、大量大陸指標性企業前往香港上市，以及美國持續量化寬鬆，促使國際投資人將目光重新轉向資金成本低廉，但增長潛力巨大的亞洲市場。早前一度瀕臨「見底」的香港銀行體系總結餘不僅早已升回，甚至還遠高過危機前的水位。

銀行體系總結餘是衡量香港銀行間流動性的主要指標，數字越高代表香港銀行業的流動性越充裕，資金借貸成本越低。

根據香港金融管理局的數據，今年4月20日的總結餘為港幣4,574.65億元，較一年前不到港幣540億元的階段性低位增長近7.5倍。

財新網指出，香港市場資金之所以能從早前大量外流，轉為如今熱錢氾濫，多家指標性大陸企業，如農夫山泉、京東健康、京東集團相繼前往香港上市或第二上市「功不可沒」。

原定去年底在滬港兩地上市的螞蟻集團，計劃在H股募資逾港幣1,300億元，不僅獲得國際資金爭相認購，還收到155萬份散戶認購申請，一舉打破工商銀行14年前IPO創下的紀錄。

財新網稱，儘管螞蟻集團上市案最後被喊停，但湧入香港的國際資金並未因此離場。

今年2月大陸短影音龍頭「快手」在香港上市，抖音母公司「字節跳動」等獨角獸也計劃在香港IPO，都是吸引游資持續駐守香港的原因之一。

財新網表示，熱錢「紮堆」壓低拆息，也進一步鞏固香港的房市。香港房仲業者中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行間拆借利率下跌意味市場實際貸款利率將進一步走低，預計一個月Hibor仍將徘徊在0.1%上下，這有助於減輕購房者還貸壓力，對香港樓巿繼續帶來正面支持。

與此，港幣也已重歸強勢，港幣對美元匯率早前還一度緊貼7.75的強方兌換保證。

新加坡大華銀行預期，隨著香港經濟逐漸復甦，港匯在2021年剩餘時間將重回7.75水平。